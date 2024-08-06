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DSÖ, Kovid-19 Salgınına Dikkat Çekti: Pozitif Test Oranları Artıyor

DSÖ, Kovid-19 vakalarındaki son artışların önemli olduğunu belirtti ve aşılamada düşüş yaşandığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 14:02
DSÖ, Kovid-19 Salgınına Dikkat Çekti: Pozitif Test Oranları Artıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nden Kovid-19 Uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Salgın ve Pandemi Hazırlığı ve Önleme Direktörü Maria Van Kerkhove, son haftalarda Kovid-19 pozitif test oranlarının arttığına dikkat çekti.

Test Pozitiflik Oranı Yüzde 10'un Üzerinde

Kerkhove, yaptığı açıklamada, "Kovid-19 için pozitif testlerin oranı, son birkaç haftadır artış gösterdi. Genel olarak test pozitifliği yüzde 10'un üzerinde, ancak bu durum bölgeler arasında farklılıklar gösteriyor. Örneğin Avrupa'da pozitiflik oranı yüzde 20'nin üzerinde," diye belirtti.

Virüsün Yayılımı ve Sağlık Riskleri

Kerkhove, Kovid-19'un dünya genelinde hala yaygın olduğunu ifade ederek, "Bu da bize, virüsün şu anda bildirilenden çok daha fazla dolaşımda olduğunu gösteriyor. Virüs evrimleşmeye ve değişmeye devam ediyor; bu da daha şiddetli bir virüs riski taşımakta," dedi.

Olimpiyatlarda Covid-19 Vakaları

Fransa'da düzenlenecek olan Paris 2024 Olimpiyatları öncesinde, en az 40 sporcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bilgisi dikkat çekici bulunuyor.

Uzun Vadeli Mücadele ve Aşılama Yatırımları

Kerkhove, ülkelerin Kovid-19 ile mücadelede yatırımlar yapmaya ve bunun uzun vadeli etkileriyle başa çıkmaya teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

Aşılamadaki Düşüşe Dikkat!

Sözlerini sürdüren Kerkhove, "Son iki yılda, özellikle sağlık çalışanları ve 60 yaş üstü bireyler arasında aşılamada kayda değer bir düşüş gözlemliyoruz. Bu durumun derhal tersine çevrilmesi gerekli," dedi. Ülkelere, hastane yatışları ve ölümler hakkında daha fazla veri raporlamalarını önerdi.

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