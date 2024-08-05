DSÖ, Lübnan'a 32 Ton İlaç Gönderdi

DSÖ'den Lübnan'a Acil İlaç Yardımı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail'in olası saldırılarına karşı önlem almak amacıyla Lübnan'a 32 ton ilaç ve tıbbi malzeme göndermiştir. Bu yardım, Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda Sağlık Bakanı Firaz Abyad ve DSÖ temsilcileri tarafından karşılanmıştır.

İhtiyaç Duyulan Yardım Malzemeleri

Haber kaynaklarında yer alan bilgilere göre, gönderilen 32 tonluk acil tıbbi yardım, gelecekteki savaş olaylarında yaralıların tedavisinde kullanılacaktır. Sağlık Bakanı Abyad, burada yaptığı açıklamada, "Ülkemiz savaş istemiyor. Gazze'den Lübnan'a kadar ateşkes çağrısı yapıyoruz. Ancak her gün gerçekleşen saldırılar bizi derinden etkiliyor," şeklinde konuştu.

Son Durum ve Tansiyonun Yükselmesi

İsrail ordusu, 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırıları düzenliyor. Özellikle Mecdel Şems'te yaşanan ölümcül saldırı ve Beyrut'ta Hizbullah komutanının öldürülmesi, iki taraf arasındaki çatışmaları derinleştirmiştir.