DSÖ: Lübnan'da İsrail Saldırılarından 241 Sağlık Çalışanı Öldü

DSÖ Açıklama Yaptı: Lübnan'da Sağlık Çalışanlarının Hayatını Kaybetti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Lübnan'da İsrail'in saldırıları nedeniyle Ekim 2023'ten bu yana 241 sağlık çalışanının öldüğünü ve 300'e yakın sağlık personelinin yaralandığını duyurdu.

DSÖ Genel Direktörü'nden Önemli Açıklamalar

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Lübnan Temsilcisi Abdinasir Abubakar, Vaka Müdahale Yönetici Yardımcısı Nabil Tabbal ve Küresel Acil Durum Direktörü Mike Ryan, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında durum ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ghebreyesus, Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında varılan ateşkesi memnuniyetle karşıladı ve bu karara saygı duyulmasını umduğunu ifade etti. Bir diğer önemli nokta ise, sağlık ihtiyaçlarının hâlâ çok büyük olduğuydu. Ghebreyesus, kışın gelmesiyle bu ihtiyaçların daha da kritik hale geleceğini belirtti.

Sağlık Sistemi Üzerindeki Etkiler

AA muhabirinin, "İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ardından ne kadar sağlık çalışanı ve sivil hayatını kaybetti?" sorusunu yanıtlayan Tabbal, 8 Ekim 2023 itibarıyla sağlık sistemine yönelik 160 saldırı gerçekleştirildiğini vurguladı. Bu durum, ülkedeki hastanelerin neredeyse %10'unu etkiledi.

İnsani İhtiyaçlar ve Gelecek Planları

DSÖ'nün Lübnan Temsilcisi Abubakar, ateşkesin bir fırsat olduğunu belirterek, insani ihtiyaçların bu dönemde karşılanabileceğine dikkat çekti. Yaklaşık bir milyon kişi yerinden edildi ve bu kişilerin bir kısmı geri dönerken, bazıları ise yıkılan köylerinden dolayı evsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya.

Abubakar, bu süreçte Lübnan Sağlık Bakanlığı ile işbirliği yapacaklarını ve sağlık hizmetlerinin yeniden kurulmasına yönelik adımlar atacaklarını vurguladı.

Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı

DSÖ Küresel Acil Durum Direktörü Mike Ryan ise, sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği Gazze'de de en kısa sürede ateşkes sürecine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Yerinden edilen sivillerin evlerine dönüşü önemlidir ve bu süreçte sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğine dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.