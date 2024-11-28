DOLAR
34,6 0,12%
EURO
36,6 -0,03%
ALTIN
2.938,62 -0,04%
BITCOIN
3.289.968,71 1,29%

DSÖ: Lübnan'da İsrail Saldırılarından 241 Sağlık Çalışanı Öldü

Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'da 241 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. DSÖ, insani ihtiyaçların artmasına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 19:07
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 19:07
DSÖ: Lübnan'da İsrail Saldırılarından 241 Sağlık Çalışanı Öldü

DSÖ Açıklama Yaptı: Lübnan'da Sağlık Çalışanlarının Hayatını Kaybetti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Lübnan'da İsrail'in saldırıları nedeniyle Ekim 2023'ten bu yana 241 sağlık çalışanının öldüğünü ve 300'e yakın sağlık personelinin yaralandığını duyurdu.

DSÖ Genel Direktörü'nden Önemli Açıklamalar

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Lübnan Temsilcisi Abdinasir Abubakar, Vaka Müdahale Yönetici Yardımcısı Nabil Tabbal ve Küresel Acil Durum Direktörü Mike Ryan, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında durum ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ghebreyesus, Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında varılan ateşkesi memnuniyetle karşıladı ve bu karara saygı duyulmasını umduğunu ifade etti. Bir diğer önemli nokta ise, sağlık ihtiyaçlarının hâlâ çok büyük olduğuydu. Ghebreyesus, kışın gelmesiyle bu ihtiyaçların daha da kritik hale geleceğini belirtti.

Sağlık Sistemi Üzerindeki Etkiler

AA muhabirinin, "İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ardından ne kadar sağlık çalışanı ve sivil hayatını kaybetti?" sorusunu yanıtlayan Tabbal, 8 Ekim 2023 itibarıyla sağlık sistemine yönelik 160 saldırı gerçekleştirildiğini vurguladı. Bu durum, ülkedeki hastanelerin neredeyse %10'unu etkiledi.

İnsani İhtiyaçlar ve Gelecek Planları

DSÖ'nün Lübnan Temsilcisi Abubakar, ateşkesin bir fırsat olduğunu belirterek, insani ihtiyaçların bu dönemde karşılanabileceğine dikkat çekti. Yaklaşık bir milyon kişi yerinden edildi ve bu kişilerin bir kısmı geri dönerken, bazıları ise yıkılan köylerinden dolayı evsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya.

Abubakar, bu süreçte Lübnan Sağlık Bakanlığı ile işbirliği yapacaklarını ve sağlık hizmetlerinin yeniden kurulmasına yönelik adımlar atacaklarını vurguladı.

Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı

DSÖ Küresel Acil Durum Direktörü Mike Ryan ise, sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği Gazze'de de en kısa sürede ateşkes sürecine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Yerinden edilen sivillerin evlerine dönüşü önemlidir ve bu süreçte sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğine dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 'Bir Koleksiyoner Hikayesi' Sergisini Ziyaret Etti
2
Gürcistan, AB Üyeliği Müzakerelerini 2028'e Kadar Gündeme Almayacak
3
Umman Sultanı Bin Tarık'tan Türkiye ile Güçlü İlişkiler Vurgusu
4
MSB'den Anormal Kitap Kapağı Açıklaması: Toplatılan Ders Notları
5
DSÖ: Lübnan'da İsrail Saldırılarından 241 Sağlık Çalışanı Öldü
6
Diyarbakır'da Narin Güran Davası: Delil Toplama Görüntüleri Dava Dosyasında
7
Gazze'de Soykırımın Kanıtları ve Medya Sempozyumu Başladı

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor

Art arda gelen zamlara hazırlanın! Pompalar yine güncelleniyor

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı