DSÖ: Lübnan'ın Sağlık Sistemi Kritik Baskı Altında

Dünya Sağlık Örgütü Lübnan'da Durumu Değerlendirdi

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Lübnan Temsilcisi Abdinasir Abubakar, İsrail'in gerçekleştirdiği yoğun saldırılar sonucu Lübnan'ın sağlık sisteminin daha önce görülmemiş bir baskı altında olduğunu duyurdu.

Sağlık Sektöründe Büyük Kayıplar

Abubakar, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında, “Lübnan sınırları içinde yaklaşık 1 milyon kişi yerinden edildi. Ülkedeki 10 hastaneden 1'i ya faaliyetlerini durdurdu ya da hizmetlerini azaltmak zorunda kaldı. Lübnan'ın sağlık sistemindeki baskı her zamankinden daha fazla.” şeklinde konuştu.

Kayıpların Ciddiyeti

8 Ekim 2023 tarihinden bu yana Lübnan'da yaklaşık 230 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Abubakar, “Lübnan'da sağlık hizmetlerini hedef alan saldırıların yaklaşık %47’sinin en az bir sağlık çalışanı veya hasta için ölümcül oldu. Bu oran, dünya üzerindeki herhangi bir aktif çatışmadaki oranlardan daha yüksektir.” dedi.

Uluslararası Hukuk İhlali

Bu rakamların son derece endişe verici olduğunu vurgulayan Abubakar, sivillerin sağlık hizmetlerine erişiminin engellenmesi ve sağlık hizmeti sağlayıcılarının hedef alınmasının uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.