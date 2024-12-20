DSÖ: Lübnan Sağlık Sistemi Zorlu Süreçten Geçiyor

DSÖ Açıklama Yaptı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail ile 27 Kasım'da varılan ateşkese rağmen, Lübnan'daki sağlık sisteminin ciddi sorunlarla mücadele ettiğini bildirdi.

Uzun Süredir Devam Eden Sorunlar

DSÖ, uzun yıllar boyunca Lübnan'ın karşılaştığı çeşitli zorluklar ve İsrail'in saldırıları nedeniyle sağlık sisteminin yıprandığını belirtti. Yapılan açıklamada, 1 milyondan fazla yerinden edilmiş Lübnanlının evlerine döndüğü ve binlerce sivilin tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyduğu vurgulandı. "Ateşkese rağmen Lübnan'ın sağlık sistemi büyük bir zorlukla karşı karşıya," denildi.

Mülteci Krizi ve Sağlık Hizmetleri

DSÖ, Lübnan'ın Suriye’den 1,5 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığının altını çizdi ve sağlık hizmetlerinin yetersiz kaldığını hatırlattı. "Hastanelerin bir tanesi hariç hepsi kademeli olarak yeniden açılsa da çoğu kapasitesinin altında çalışıyor," ifadeleri kullanıldı.

Sağlık Çalışanları Üzerindeki Etkiler

DSÖ'nün bir diğer paylaşımı ise, Lübnan'daki sağlık çalışanlarının büyük zorluklarla karşı karşıya kaldığını gösterdi. Binlerce sağlık çalışanının yerinden edilmesi veya göç etmesinin hizmetlerin aksamasına yol açtığı belirtildi. Ekim 2023'ten bu yana sağlık altyapılarına yönelik saldırılarda 530'dan fazla sağlık çalışanı ve hasta öldürüldü veya yaralandı.