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DSÖ, M Çiçeği Virüsü ile İlgili Acil Durumu Sürdürüyor

DSÖ, M çiçeği virüsünün uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu oluşturmaya devam ettiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 21:25
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 21:25
DSÖ, M Çiçeği Virüsü ile İlgili Acil Durumu Sürdürüyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, M çiçeği virüsünün hala uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olduğunu duyurdu.

Ghebreyesus, M çiçeği virüsüne ilişkin olarak sosyal medya platformu X'te bir açıklama yaptı. DSÖ’nün Acil Durum Komitesi bugün toplandı ve komite, M çiçeği virüsü vakalarındaki artışın hala uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğunu bildirdi.

Ghebreyesus, alınan bu kararın arkasında, vakaların artan sayısı, coğrafi yayılım, sahadaki operasyonel zorluklar ve ülkelerle ortaklar arasında tutarlı bir yanıt sağlama ihtiyacının bulunduğuna dikkat çekti.

Genel Direktör, virüsten etkilenen ülkelere müdahale güçlerinin artırılması ve salgını sona erdirmek için uluslararası topluma dayanışma çağrısında bulundu.

DSÖ, 2022 yılında ırkçılık ve ayrımcılık kaygıları nedeniyle 'maymun çiçeği virüsü (Monkeypox)' ifadesini 'M çiçeği virüsü (Mpox)' olarak değiştirmişti. Ayrıca, 14 Ağustos 2022 tarihinde DSÖ, M çiçeği virüsünü uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu olarak ilan etmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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