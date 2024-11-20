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DSÖ, M Çiçeği Virüsüne Karşı LC16m8 Aşısını Onayladı

DSÖ, Japonya'nın KM Biologics tarafından geliştirilen LC16m8 aşısını M çiçeği virüsüne karşı acil kullanım için onayladı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 22:46
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 22:46
DSÖ, M Çiçeği Virüsüne Karşı LC16m8 Aşısını Onayladı

DSÖ, M Çiçeği Virüsüne Karşı Acil Aşı Onayı Verdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), M çiçeği (mpox) virüsüne karşı Japonya'daki KM Biologics tarafından geliştirilen "LC16m8 aşısını" acil kullanım için onayladığını duyurdu.

Önemli Gelişmeler

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, kararın ardından yaptığı paylaşımda, bu aşının M çiçeği virüsüne karşı acil kullanım listesine eklenmesinin kritik bir adım olduğunu belirtti. Ghebreyesus, bu durumun, salgın bölgelerinde 1 yaş üstü çocuklar için listeye alınan ilk aşı olduğunu vurguladı.

Ghebreyesus, "Bu, M çiçeği virüsü yayılmaya devam ederken özellikle çocuklar olmak üzere savunmasız popülasyonları korumak için hayati bir adımdır," ifadelerini kullanarak, son iki ayda, salgının merkezi olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki şüpheli M çiçeği vakalarının yarısının 12 yaş altındaki çocuklar olduğunu hatırlattı.

Vaka Sayıları ve Salgın Durumu

Ghebreyesus, bu yıl görülen şüpheli M çiçeği vakalarının toplam sayısının 40 bini aştığını ve 1200 ölüm bildirildiğini açıkladı. Ayrıca, Burundi ve Uganda'daki salgınların da genişlediğini ifade etti. 22 Kasım Cuma günü, epidemiyolojik durumu ve devam eden müdahaleyi incelemek üzere Mpox Acil Durum Komitesini yeniden toplayacağını duyurdu.

DSÖ, daha önce 13 Eylül'de M çiçeği virüsüne karşı ön yeterlilik alan ilk aşının Bavarian Nordic'in ürettiği "MVA-BN" olduğunu bildirmişti.

2022 yılında, DSÖ, "maymun çiçeği virüsü (Monkeypox)" ifadesini, ırkçılık ve ayrımcılık kaygıları nedeniyle M çiçeği virüsü (Mpox) olarak değiştirmişti. M çiçeği virüsü, 14 Ağustos'ta DSÖ tarafından "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" olarak ilan edilmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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