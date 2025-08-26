DOLAR
DSÖ: Nasır Hastanesi'nin tahliyesi 'felaketin de ötesinde' olur

DSÖ Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, Nasır Hastanesi tahliyesinin Gazze sağlık sistemi için 'felaketin de ötesinde' sonuçlar doğuracağını uyardı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 13:18
DSÖ'den uyarı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, İsrail ordusunun dün hedef aldığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesinin tahliyesinin, eksikleri olan sağlık sistemi ve sıkıntı çeken nüfus için 'felaketin de ötesinde olacağını' bildirdi.

Peeperkorn, AA muhabirinin sorularını yazılı yanıtlayarak, Nasır Hastanesi'nin Gazze'nin güneyinde kısmen hizmet veren son donanımlı hastane olduğuna dikkat çekti. Hastanede bulunan yüzlerce hastanın ölüm riski bulunduğunu belirten Peeperkorn, şu an için hastanenin tahliyesi yönünde bir planın olmadığını kaydetti.

Peeperkorn, dün ziyaret ettiği hastanenin doluluk oranlarının %300'e ulaştığını ve DSÖ'nün mümkün olduğunca bu hastaneye tıbbi destek sağladığını vurguladı. Hastanenin yatak kapasitesini artırmak için çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Peeperkorn, Nasır Hastanesi'nin Gazze'deki en büyük sevk hastanesi olduğunu, herkes için kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

"Nasır Hastanesinin işlevsiz hale gelmesinin ne gibi sonuçlar doğuracağını düşünmek dahi istemiyorum. Bu, eksikleri olan sağlık sistemi ve sıkıntı çeken nüfus için felaketin de ötesinde olur. Bu asla olmamalı. Sağlık korunmalı."

İsrail saldırısı ve can kayıpları

İsrail ordusu, dün sabah Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesine üst üste iki saldırı düzenledi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda 20 Filistinli'nin hayatını kaybettiği, ölenler arasında 5 gazeteci ve 5 sağlık çalışanı bulunduğu bildirildi.

Saldırıda hayatını kaybeden gazeteciler arasında Reuters foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'de gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te görevli Muaz Ebu Taha ile Ahmed Ebu Aziz yer aldı.

İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada gazetecileri doğrudan hedef almadıklarını savunarak olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

