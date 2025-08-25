DOLAR
DSÖ: Nasır Hastanesi Saldırısı Gazze'de Sağlığı Tehdit Ediyor

DSÖ Genel Direktörü Tedros, Nasır Hastanesi'ne düzenlenen saldırıda en az 20 kişinin öldüğünü, sağlık hizmetlerine erişimin tekrar eden saldırılarla daha da zorlaştığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 17:28
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 17:28
DSÖ: Nasır Hastanesi Saldırısı Gazze'de Sağlığı Tehdit Ediyor

DSÖ: Nasır Hastanesi Saldırısı Gazze'de Sağlığı Tehdit Ediyor

Ghebreyesus'tan sert tepki ve acil ateşkes çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Nasır Hastanesine düzenlediği saldırıya ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

Ghebreyesus, saldırıya ilişkin paylaşımını Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabı üzerinden yaptı. Paylaşımda, bu sabah Nasır Hastanesi'ne düzenlenen iki ayrı saldırıda en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini ve aralarında 4 sağlık çalışanı ile 5 gazetecinin bulunduğunu belirtti.

Genel Direktör, ayrıca saldırılarda 50 kişinin yaralandığını ve yaralılar arasında kritik durumdaki hastaların bulunduğunu aktardı. Ghebreyesus, hastanenin ana binasının, acil servis ve cerrahi ünitesinin hedef alındığını; saldırının acil durum merdivenine zarar verdiğini vurguladı.

Ghebreyesus, "Gazze'de insanlar açlıktan ölürken, sağlık hizmetlerine kısıtlı erişimleri, tekrar eden saldırılarla daha da zorlaşıyor." ifadelerini kullanarak, sağlık tesislerine yönelik saldırıların derhal durdurulması gerektiğini ve acil ateşkes çağrısını yineledi.

İsrail ordusu, bu sabah Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesi'ne iki ayrı saldırı düzenledi. İkinci saldırı, Mısır televizyonunun canlı yayınına yansıdı; yayın kayıtlarında, ilk saldırıda ölen ve yaralananları tahliyeye çalışan sivil arama kurtarma ekibi ile görüntü almaya çalışan gazetecilerin hedef alındığı görüldü.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında ise Nasır Hastanesi'ne düzenlenen saldırılarda 5'i gazeteci olmak üzere 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

