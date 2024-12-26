DSÖ'nün Suriye için Gönderdiği 50 Ton Tıbbi Malzeme Türkiye'ye Ulaştı

DSÖ'nün Sağlık Tesislerine Ulaşacak Tıbbi Malzemeleri Türkiye'ye Geldi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Suriye'deki sağlık tesislerine ulaştırılmak üzere Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen 50 ton tıbbi malzemeyi İstanbul'a getirdi. Binlerce Suriyelinin yararlanacağı bu malzemeler, Travma Acil Cerrahi Kitleri ve temel ilaçlar içeriyor.

Uçakla Türkiye'ye varan bu malzemeler, saat 04.30'da "İnsani Hava Köprüsü" aracılığıyla İstanbul Havalimanı'na indi. Gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra, malzemeler tırlarla Mersin'e gönderilecek.

DSÖ Temsilcisi Açıklama Yaptı

DSÖ Türkiye Temsilci Vekili Dr. Pierre Nabeth, İstanbul Havalimanı Kargo Terminali'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, malzemelerin Mersin'e ulaştırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Nabeth, İstanbul'dan tamsilan Suriye'nin İdlib ve Halep bölgesine dağıtılacağını belirtti.

Malzemelerin Dubai'den getirildiğini ifade eden Nabeth, "DSÖ'ün Dubai'de acil durumlar için büyük bir deposu var. Bu malzemeler, çatışmalarda yaralanan hastalar için kullanılacak. Ayrıca, diğer hasta grupları için de gerekli ilaçlar mevcut" dedi.

Suriye'ye Taşımaya Devam

Nabeth, Suriye'deki güvenlik durumunun kırılgan olması nedeniyle operasyonlarını Türkiye üzerinden gerçekleştirdiklerini kaydetti. "DSÖ'nün Gaziantep'te büyük bir ofisi var. Oradan İdlib'teki sağlık merkezlerine malzeme ulaştırmak daha kolay. Suriye'ye malzeme taşımaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Suriye'nin Sağlık Altyapısı Zayıf

Nabeth, Suriye'de sadece yarıdan fazla hastanenin aktif durumda olduğunu ifade ederek, sağlık faaliyetlerinin pek iyi olmadığını vurguladı. Malzemelerin ulaştırılması için Türk hükümetine teşekkür eden Nabeth, "Suriye'de kolera ve diğer bulaşıcı hastalıklar var, bu nedenle çok dikkatli olmalıyız" dedi.

Ürünlerin İçeriği ve Amaçları

Tıbbi malzemeler, temel ilaçlar, acil durumlarda travma bakımı için tasarlanmış cerrahi aletler ve anestezi ile sterilizasyon malzemeleri içeren kitleri kapsıyor. AB İnsani Yardım Fonu tarafından desteklenen bu malzemeler, Suriye'nin sağlık sisteminin toparlanmasına ve yeniden inşasına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Son gelişmeler, Suriye'nin İdlib ve Halep'in kuzeyindeki 141 sağlık tesisinin finansman yetersizliği nedeniyle kapanma riskiyle karşılaşmasını önleyici bir adım olarak değerlendiriliyor. DSÖ, son günlerde 510 travma tedarik ünitesi teslim ederek 94 bin 900'den fazla kişiye tedavi desteği sağladı.

Suriye'deki sağlık tesislerine ulaştırılmak üzere Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen 50 ton tıbbi malzeme, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından İstanbul'a getirildi.

Suriye'deki sağlık tesislerine ulaştırılmak üzere Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen 50 ton tıbbi malzeme, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından İstanbul'a getirildi.