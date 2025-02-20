DSÖ: Sudan'da İnsani Kriz Derinleşiyor

Sudan'daki çatışmalar, 26 milyon kişinin yardıma ihtiyaç duymasına neden oldu. DSÖ'den acil yardım çağrısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 15:42
DSÖ: Sudan'da İnsani Kriz Derinleşiyor

Sudan'daki Çatışmaların Sonuçları

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'daki ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında yaklaşık 2 yıldır devam eden çatışmaların ülkeyi benzeri görülmemiş bir insani krize sürüklediğini açıkladı.

Yardım Çağrısı ve Sayılar

Ghebreyesus, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Sudan'da 2 yıldır devam eden çatışmalar, ülkeyi benzeri görülmemiş bir insani krize sürükledi." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) ve ortaklarının Sudan'da yaklaşık 26 milyon kişiyi desteklemek amacıyla 6 milyar dolarlık yardım kampanyası başlattığını hatırlattı.

Sağlık İhtiyaçları ve Bağışçı Çağrısı

Sudan'daki sağlık ihtiyaçlarının büyük olmaya devam ettiğine dikkat çeken Ghebreyesus, bağışçılara en az 9,4 milyon Sudanlı için 262,3 milyon dolarlık sağlık yardım talebine katkıda bulunmaları için çağrı yaptı.

Çatışmaların Arka Planı

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan HDK arasında askeri reform ve entegrasyon konularındaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor. Bu savaşın sona ermesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri ise sonuçsuz kaldı.

İnsan Kaybı ve Yerinden Edilenler

Birleşmiş Milletlere göre, Sudan'daki çatışmalar sonucunda 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Savaşın başlangıcından bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3,5 milyonu aştı, 9 milyona yakın kişi iç bölgelerde yerinden edildi. Ülkede 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

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