DSÖ Sudan'ın Darfur Bölgesine 175 Ton Sağlık Malzemesi Gönderdi

Sudan'a 175 Ton Sağlık Malzemesi Gönderildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Darfur bölgesine 175 ton sağlık malzemesi yüklü 5 kamyonun ulaştığını duyurdu.

Sağlık Malzemeleri İç Savaşta Hayat Kurtaracak

Ghebreyesus, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, bu yardımların Sudan'daki iç savaşta acil sağlık hizmeti sağlamak için kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Adre ve Tine sınır kapılarından geçen kamyonlarla Sudan'a ulaşan malzemelerin; ilaçlar, teşhis araçları ve beslenme destek ürünlerini içerdiğine dikkat çeken Ghebreyesus, "Bu malzemeler, insani yardım ortakları tarafından sıtma gibi hastalıkların tedavisinde ve yetersiz beslenme tehdidiyle karşılaşan çocuklar için kullanılacak." ifadelerini kullandı.

Barış İhtiyacı Vurgulandı

DSÖ Genel Direktörü, Sudan halkının güvensizlik ve çatışmalardan kaynaklanan acil ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere daha fazla yardıma ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. "Sudan'da her şeyden önce barışa ihtiyacımız var," diyen Ghebreyesus, Adre Sınır Kapısı'nın hâlâ önemli bir geçiş noktası olduğunu vurguladı.