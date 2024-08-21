Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

DSÖ Sudan'ın Darfur Bölgesine 175 Ton Sağlık Malzemesi Gönderdi

DSÖ, ortaklarıyla birlikte Sudan'ın Darfur bölgesine sağlık malzemeleri taşıyan 5 kamyon gönderdi.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 23:37
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 23:37
DSÖ Sudan'ın Darfur Bölgesine 175 Ton Sağlık Malzemesi Gönderdi

Sudan'a 175 Ton Sağlık Malzemesi Gönderildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Darfur bölgesine 175 ton sağlık malzemesi yüklü 5 kamyonun ulaştığını duyurdu.

Sağlık Malzemeleri İç Savaşta Hayat Kurtaracak

Ghebreyesus, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, bu yardımların Sudan'daki iç savaşta acil sağlık hizmeti sağlamak için kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Adre ve Tine sınır kapılarından geçen kamyonlarla Sudan'a ulaşan malzemelerin; ilaçlar, teşhis araçları ve beslenme destek ürünlerini içerdiğine dikkat çeken Ghebreyesus, "Bu malzemeler, insani yardım ortakları tarafından sıtma gibi hastalıkların tedavisinde ve yetersiz beslenme tehdidiyle karşılaşan çocuklar için kullanılacak." ifadelerini kullandı.

Barış İhtiyacı Vurgulandı

DSÖ Genel Direktörü, Sudan halkının güvensizlik ve çatışmalardan kaynaklanan acil ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere daha fazla yardıma ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. "Sudan'da her şeyden önce barışa ihtiyacımız var," diyen Ghebreyesus, Adre Sınır Kapısı'nın hâlâ önemli bir geçiş noktası olduğunu vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor

PTT, 39 bin TL maaş ile 10 bin personel alım şartları, tarihleri ve detayları

Bekçi alımı yapılacak iller listesi Eylül 2024 EGM açıklaması! 28 ilde 39 bin TL maaş ile bekçi alımı başlıyor

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!