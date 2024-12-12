DSÖ, Sudan'ın Kuzey Darfur'daki Saldırıları 'Korkunç' Olarak Nitelendirdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletine bağlı Kabkabiya bölgesinde gerçekleşen son saldırıları "korkunç" olarak nitelendirerek derin bir endişe belirtti.

Saldırılarda en az 80 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı bilgisi aktarıldı. Ghebreyesus, iç savaşın etkilerini derinlemesine yaşatan Sudan'daki gelişmeleri X sosyal medya hesabında paylaşarak mesajını iletti.

"Kuzey Darfur'daki Kabkabiya bölgesinde meydana gelen saldırılarda hayatını kaybedenler için başsağlığı diliyorum. Bu saldırılar gerçekten korkunç," diyen Ghebreyesus, bölgedeki sağlık durumunun içler acısı olduğunu vurguladı.

Sağlık tesislerinin çalışmaması, yetersiz ekipman ve sınırlı tıbbi malzeme nedeniyle halkın sağlık ihtiyaçlarının karşılanamadığını dile getiren DSÖ Genel Direktörü, daha önce bölgeye tıbbi malzeme ulaştırmayı başardıklarını sözlerine ekledi.

Sudan'daki Savaş

15 Nisan 2023'te Sudan'da ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında yaşanan çatışmalar, askeri reform ve entegrasyon konularındaki anlaşmazlıkların bir sonucu olarak devam ediyor. Bu savaşın sona erdirilmesi amacıyla yapılan tüm çözüm girişimleri maalesef sonuçsuz kalmış durumda.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Sudan'daki çatışmalar sonucunda 20 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Savaşın patlak verdiği Nisan 2023'ten bu yana, ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 9 milyona yakın kişi ise ülke içinde zorla yerinden edildi. Ayrıca, 25 milyondan fazla kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor.