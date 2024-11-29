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DSÖ, Ukrayna'daki Sağlık Hizmetlerine Yönelik 2.159 Saldırıyı Doğruladı

DSÖ, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı Şubat 2022'den itibaren sağlık hizmetlerine yönelik 2.159 saldırı tespit etti.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 14:13
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 14:13
DSÖ, Ukrayna'daki Sağlık Hizmetlerine Yönelik 2.159 Saldırıyı Doğruladı

Ukrayna'da Sağlık Hizmetlerine Yoğun Saldırılar

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Ukrayna Temsilcisi Jarno Habicht, Rusya ile savaşın başladığı Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'daki sağlık hizmetlerine yönelik 2 bin 159 saldırı doğruladıklarını bildirdi.

Habicht ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, savaşın üzerinden binden fazla gün geçtiğini ve bu süreçte halk sağlığının ciddi anlamda risk altında olduğunu vurguladılar.

Sağlık Altyapısı Zor Durumda

Habicht, Ukrayna'da akıl sağlığından rehabilitasyona, kronik hastalıklardan bulaşıcı hastalıklara kadar tüm alanlarda hastanelerin yüklerinin arttığını ifade etti. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla sağlık alanındaki ihtiyaçların daha da arttığını belirten Habicht, son günlerde saldırılarda yaşanan artışın enerji altyapısını da tehlikeye attığını dile getirdi.

DSÖ, bu süreçte tespit edilen saldırıların yüzde 40'ından fazlasının birincil sağlık hizmetlerine yönelik olduğunu kaydetti.

BM'den Rusya'ya Enerji Altyapısına Yönelik Saldırıları Durdurma Çağrısı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Laurence, Rusya'nın bu hafta Ukrayna'nın elektrik şebekelerine yönelik gerçekleştirdiği saldırıların, zorluk ve sefalet dolu bir kışla karşılaşan sivillerin durumu ile ilgili endişeleri artırdığını bildirdi. Laurence, Rusya'ya sivil nüfus için kritik öneme sahip olan Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik tüm saldırıları derhal durdurma çağrısında bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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