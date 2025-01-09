DSÖ: UNRWA'nın Yasaklanması Gazze'deki Acıları Artırır

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, UNRWA'nın yasaklanmasının Gazze'deki insanları daha da zorlayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 16:52
DSÖ: UNRWA'nın Yasaklanması Gazze'deki Acıları Artırır

UNRWA'nın Yasaklanması Kuşku Uyandırıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'deki insani duruma dair kritik bir açıklamada bulundu. Ghebreyesus, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) faaliyetlerinin yasaklanmasının, bölgede zaten zor bir yaşam süren insanların acılarını derinleştireceğini vurguladı.

İsrail Meclisi'nin Kararı

Ghebreyesus, İsrail Meclisi'nin (Knesset) UNRWA faaliyetlerine son verilmesi öneren yasa tasarısını kabul etmesi hakkında ise sosyal medya platformu X'te paylaşımlarda bulundu. Bu yasa tasarısının uluslararası sağlık hizmetlerine ve özellikle Gazze'deki acil sağlık ihtiyaçlarına karşı olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekti.

UNRWA'nın Rolü

Ghebreyesus, UNRWA'nın Gazze'deki en büyük sağlık tedarikçisi olduğunu belirterek, ajansın yaklaşık 1000 sağlık çalışanı ile günde 16 binden fazla tıbbi danışmanlık desteği sağladığını ifade etti. Bu bağlamda, başka hiçbir kuruluşun UNRWA kadar büyük bir destekte bulunamadığını vurguladı.

Sonuç olarak, DSÖ Genel Direktörü, UNRWA'nın kapatılmasının, hayat kurtarıcı bakıma ihtiyaç duyan birçok insan için yıkıcı sonuçlar doğuracağını belirtti.

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