DSÖ Uyarıyor: 2050'de İklim Krizi 1,2 Milyar İnsanı Yerinden Edebilir

İklim Krizi ve Göçmen Sağlığı Üzerine Kritik Uyarı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 2050 yılına kadar iklim kaynaklı olayların 1,2 milyara kadar insanı yerinden edebileceğini bildirdi. Ghebreyesus, X platformundan yaptığı paylaşımda, iklim değişikliğinin etkilerinin göçmen sağlığı üzerinde yarattığı tehditlere dikkat çekti.

Ghebreyesus, iklim kriziyle birlikte göçmenlerin sağlık durumunun ciddi bir sağlık sorunu haline geldiğini vurgulayarak, "Bu nedenle göçmen sağlığının Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) ve ilerleyen COP'larda bildirgelere dahil edilmesini talep ediyoruz," dedi. Hızla değişen koşullar altında, tüm bireylerin sağlık hizmetlerine erişiminin sağlanmasının kritik önemine işaret etti.

Bu uyarı, dünya genelinde iklim değişikliği ve onun etkilerinin giderek daha belirgin hale geldiği bir dönemde geliyor. DSÖ, bu konuda uluslararası iş birliğinin gerekliliğini yeniden vurgulayarak, tüm devletlerin sorumluluk alması gerektiğinin altını çizdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.