DSP Genel Başkanı Aksakal'dan 17 Ağustos Marmara Depremi Mesajı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan Anma Mesajı
Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Yüreklere Kazınan Acı
Aksakal, yaptığı yazılı açıklamada, bu büyük yıkımda hayatını kaybeden binlerce insanın acısını hâlâ hissettiklerini vurguladı.
Unutulmaması Gereken Gerçek
Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyen Aksakal, deprem gerçeğinin zaman içerisinde Van, Elazığ, İzmir ve en son olarak 6 Şubat 2023’te yaşanan "asrın felaketi" ile bir kez daha kendini gösterdiğine dikkat çekti.
Riskli Yapılar ve Kentsel Dönüşüm Önerileri
Aksakal, İstanbul da dahil olmak üzere, son dönemde bilinçsizce inşa edilen ve olası risklere dayanıksız durumdaki binaların yıkıldığını kaydetti. DSP olarak, kentsel dönüşüm ve benzeri projelerin en riskli bölgelerden başlatılarak derhal hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.
''Kentsel dönüşüm adı altında rantsal dönüşüm çalışmalarına son verilmesini umut ediyoruz,'' diyerek sözlerini sonlandırdı.