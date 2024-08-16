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DSP Genel Başkanı Aksakal'dan 17 Ağustos Marmara Depremi Mesajı

Önder Aksakal, 25. yıl anısında 17 Ağustos Marmara Depremi'nin acılarını ve alınması gereken önlemleri vurguladı.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 19:32
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 19:32
DSP Genel Başkanı Aksakal'dan 17 Ağustos Marmara Depremi Mesajı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan Anma Mesajı

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yüreklere Kazınan Acı

Aksakal, yaptığı yazılı açıklamada, bu büyük yıkımda hayatını kaybeden binlerce insanın acısını hâlâ hissettiklerini vurguladı.

Unutulmaması Gereken Gerçek

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyen Aksakal, deprem gerçeğinin zaman içerisinde Van, Elazığ, İzmir ve en son olarak 6 Şubat 2023’te yaşanan "asrın felaketi" ile bir kez daha kendini gösterdiğine dikkat çekti.

Riskli Yapılar ve Kentsel Dönüşüm Önerileri

Aksakal, İstanbul da dahil olmak üzere, son dönemde bilinçsizce inşa edilen ve olası risklere dayanıksız durumdaki binaların yıkıldığını kaydetti. DSP olarak, kentsel dönüşüm ve benzeri projelerin en riskli bölgelerden başlatılarak derhal hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

''Kentsel dönüşüm adı altında rantsal dönüşüm çalışmalarına son verilmesini umut ediyoruz,'' diyerek sözlerini sonlandırdı.

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