DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Eleştiriler: Terörle Mücadele ve Siyasi Gelişmeler

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan Gündeme Dair Açıklamalar

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, yaptığı basın toplantısında Türkiye'nin gündemi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Aksakal, bazı siyasi partilerin liderlerinin terör örgütü ile ilişkiye girdikleri yönünde eleştirilerde bulundu. 'Bugün geldiğimiz noktada ne yazık ki bazı siyasi partilerin genel başkanları, terörün bitirilmesi konusunda terör örgütünün elebaşlarından medet umar hale gelmiş görünüyorlar.' ifadelerini kullandı.

FETÖ Elebaşı Gülen'in Ölümüne Dair Düşünceler

Aksakal, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in ölümü hakkında da konuştu: 'Milletimizin gözü aydın olsun. Bu meczubun, işlediği suçlar kapsamında bağımsız Türk yargısının karşısına çıkarılarak hesap vermesi en büyük beklentimizdi ancak bu hesap mahşere kaldı.'

Yenidoğan Çetesi Soruşturması Üzerine

Aksakal, 'Yenidoğan çetesi' soruşturmasıyla ilgili görüşlerini de paylaştı ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nu kutladı. Operasyonun başarısının Memişoğlu'nun liderliğinde olduğunu belirtti.

'Sağlık Bakanımızı hedef gösterenlerin tutumu, sığ siyasetin geldiği noktayı göstermektedir.' şeklinde konuştu. Soruşturmanın kapsamını genişletilmesi gerektiğini vurgulayarak, özel yazılımlar ile hastanelerde tedavi gören tüm bireylerin bilgilerine erişilmesi gerektiğini önerdi.

Orta Doğu'da Süregelen Gelişmeler

Aksakal, Orta Doğu’daki siyasi durumu da değerlendirdi. 'Büyük Ortadoğu Projesi'nin mevcut aşamasının Türkiye'nin topraklarını da kapsayabileceğini ifade etti.

Devlet ve Siyaset İlişkisi

Türkiye'nin 40 yıldır PKK ile mücadele ettiğini hatırlatan Aksakal, 'Terörün sona ermesi devletlerin sorumluluğundadır.' dedi.

Aksakal, terörist başları Öcalan ve Demirtaş’ın Türk yargısının cezalandırdığı hükümlüler olduğunu ve onların yargıya tabi olduğunu belirtti. 'Hiçbir terörist için Gazi Meclis'te konuşma yapma çağrısı yapılamaz.' dedi ve devamında 'Bu konuda bir umut hakkı yaratma niyeti asla kabul edilemez.' ifadesini kullandı.

Türk Devleti Vurgusu

Aksakal, sözlerini tamamlayarak, teröristlerin silah bırakmadan barış talep etmesinin mümkün olmadığını ve Türk devleti için bir teröriste özel muamele yapılamayacağını belirtti. 'Buradan Sayın Bahçeli'ye sesleniyorum; Türk milletinin değerleri ve tarihi ile bağdaştırılamayacak bir durumla karşı karşıyayız.' diye ekledi.