DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Filistin ve Ege Açıklamaları: Hukuki Süreç Başlatılmalı

DSP Genel Başkanı Aksakal, Gündemi Değerlendirdi

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, gündemdeki önemli konulara dair açıklamalarda bulundu. Aksakal, "İsrail ve ABD'nin Filistinlilere yaşattıkları her türlü maddi-manevi zararın tazmini için bir hukuki süreç zaman geçirmeden başlatılmalı, İsrail'in kayıtsız şartsız Gazze topraklarını terk etmesi konusunda kararlı ve dirayetli bir duruş ortaya konulmalıdır." dedi.

Ege'deki Depremler Uyarı Niteliğinde

Aksakal, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Ege'de meydana gelen depremlerin bir uyarı niteliği taşıdığına dikkat çekti. Bu depremlerin öncü depremler olarak tanımlanabileceğini belirten Aksakal, "Ege ve Akdeniz kıyı şeridindeki yerleşim alanlarındaki yurttaşlarımızın güvenliğini temin edecek çalışma programı, zaman geçirmeden yapılmalı ve uygulamaya konulmalıdır. Aksi halde çok büyük acılarla karşılaşmak zorunda kalınacaktır." ifadesini kullandı.

ABD'nin Gazze Planına Tepki

Aksakal, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına yönelik eleştirilerde bulundu; "ABD'nin ve dolayısıyla Trump'ın yapmaya çalıştığı esasen, İsrail'le birlikte yıktıkları Gazze'ye çöreklenmekle beraber, buranın yeniden imarında oluşacak masrafları da Türkiye başta olmak üzere bölgedeki ülkelerin üzerine yıkma gayretidir. Türkiye bu oyuna gelmemelidir." dedi.

ABD'nin Kıbrıs Stratejisi

Aksakal, Güney Kıbrıs'ta silah yığınağı ve ABD üssü kurma çalışmaları olduğuna işaret ederek, "ABD sadece Orta Doğu'da yer alan devletlerin sınırlarını değiştirmekle yetinmeyecek, topyekun Akdeniz'e hakim olmak isteyecektir. Görünen amacı budur. Bu stratejileri tüm çıplaklığıyla ortadadır." şeklinde konuştu.

İç Cephenin Güçlenmesi

Önder Aksakal, "ABD'nin ve perde gerisinden İngiltere'nin, Kıbrıs Adası'nın tamamına çökme gayreti içinde olduğunu" belirterek, "Bütün bu tehdit ve tehlikeler karşısında, iç cephenin güçlenmesi konusunda bütün siyasi partiler, siyasi parti temsilcileri, medya temsilcileri, kullandıkları dil ve üslupları açısından temiz, yumuşak ve uzlaşmacı olmak durumundadırlar." değerlendirmesinde bulundu.