DOLAR
36,1 -0,16%
EURO
37,47 -0,21%
ALTIN
3.352,43 0,07%
BITCOIN
3.469.327,43 -1,03%

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Filistin ve Ege Açıklamaları: Hukuki Süreç Başlatılmalı

DSP Genel Başkanı Aksakal, İsrail'in Gazze'den çekilmesi ve Filistinlilerin tazmini için hukuki süreç başlatılması gerektiğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 12:19
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 12:19
DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Filistin ve Ege Açıklamaları: Hukuki Süreç Başlatılmalı

DSP Genel Başkanı Aksakal, Gündemi Değerlendirdi

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, gündemdeki önemli konulara dair açıklamalarda bulundu. Aksakal, "İsrail ve ABD'nin Filistinlilere yaşattıkları her türlü maddi-manevi zararın tazmini için bir hukuki süreç zaman geçirmeden başlatılmalı, İsrail'in kayıtsız şartsız Gazze topraklarını terk etmesi konusunda kararlı ve dirayetli bir duruş ortaya konulmalıdır." dedi.

Ege'deki Depremler Uyarı Niteliğinde

Aksakal, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Ege'de meydana gelen depremlerin bir uyarı niteliği taşıdığına dikkat çekti. Bu depremlerin öncü depremler olarak tanımlanabileceğini belirten Aksakal, "Ege ve Akdeniz kıyı şeridindeki yerleşim alanlarındaki yurttaşlarımızın güvenliğini temin edecek çalışma programı, zaman geçirmeden yapılmalı ve uygulamaya konulmalıdır. Aksi halde çok büyük acılarla karşılaşmak zorunda kalınacaktır." ifadesini kullandı.

ABD'nin Gazze Planına Tepki

Aksakal, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına yönelik eleştirilerde bulundu; "ABD'nin ve dolayısıyla Trump'ın yapmaya çalıştığı esasen, İsrail'le birlikte yıktıkları Gazze'ye çöreklenmekle beraber, buranın yeniden imarında oluşacak masrafları da Türkiye başta olmak üzere bölgedeki ülkelerin üzerine yıkma gayretidir. Türkiye bu oyuna gelmemelidir." dedi.

ABD'nin Kıbrıs Stratejisi

Aksakal, Güney Kıbrıs'ta silah yığınağı ve ABD üssü kurma çalışmaları olduğuna işaret ederek, "ABD sadece Orta Doğu'da yer alan devletlerin sınırlarını değiştirmekle yetinmeyecek, topyekun Akdeniz'e hakim olmak isteyecektir. Görünen amacı budur. Bu stratejileri tüm çıplaklığıyla ortadadır." şeklinde konuştu.

İç Cephenin Güçlenmesi

Önder Aksakal, "ABD'nin ve perde gerisinden İngiltere'nin, Kıbrıs Adası'nın tamamına çökme gayreti içinde olduğunu" belirterek, "Bütün bu tehdit ve tehlikeler karşısında, iç cephenin güçlenmesi konusunda bütün siyasi partiler, siyasi parti temsilcileri, medya temsilcileri, kullandıkları dil ve üslupları açısından temiz, yumuşak ve uzlaşmacı olmak durumundadırlar." değerlendirmesinde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ İkiz Göller Karla Kaplandı: Kış Manzarasıyla Büyülüyor
2
Esenyurt'ta Eşini Boğarak Öldüren Şüpheli Gözaltına Alındı
3
Adana'da Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
4
Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 5 Şüpheli Yakalandı
5
İklim Elçileri Eğitim Kampı Antalya'da Devam Ediyor
6
Bölgeyi Etkileyen Kar Yağışı: 581 Köy Yolu Kapatıldı
7
MHP, Cengiz Aytmatov Enstitüsü'nü 15 Şubat'ta Açıyor

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL