DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Sarsıcı Açıklamalar: Esed Hesap Vermeli

DSP Genel Başkanı Aksakal, Beşşar Esed Hakkında Sert Çıktı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, yaptığı açıklamalarda Suriye'deki insan hakları ihlallerine dikkat çekerek, "Beşşar Esed sadece Suriye halkına değil, dünya insanlığına mutlaka hesap vermeli" dedi.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde Önemli Mesajlar

Aksakal, Meclis'te düzenlenen basın toplantısında, Isparta'da meydana gelen helikopter kazası sonucu şehit olan askerlere rahmet diledi. Aynı zamanda, Artvin'in Arhavi ilçesindeki heyelanda hayatını kaybeden vatandaşlar için de üzüntülerini dile getirdi.

Bugünün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü olduğunu hatırlatan Aksakal, "Suriye'de yerin beş kat altında, diri diri gömülmüş, akli melekelerini kaybetmiş insanlar var. Böyle bir ortamda nasıl kutlanılır?" diye sordu.

Suriye'deki Duruma Dikkat Çekti

Aksakal, Baas rejiminin çöktüğünü ve Esed döneminin sona erdiğini belirterek, "Beşşar Esed, Türkiye'nin işbirliği çağrılarına olumsuz yaklaşarak, ülkesinden kaçtı" ifadesini kullandı. Ayrıca, PKK-PYD terörünün Esed döneminde himaye edildiğini vurguladı ve teröre kurban giden masum insanların hesabının sorulması gerektiğini ifade etti.

Güvenlik ve İşbirliğine Vurgu

Aksakal, Suriye toprakları üzerindeki tüm etnik ve inanç kesimlerini kucaklayacak politikaların benimsenmesi gerektiğini söyleyerek, "Suriye'nin kuzeyinde ABD-PKK-PYD yapılanmasının varlığına dikkat çekti". Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının Türkiye için stratejik öneme sahip olduğunu belirtti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Çağrısı

Aksakal, Esed'in kendi insanlarına uyguladığı ağır işkence ve insanlık dışı muameleleri nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi aracılığıyla hesap vermesi gerektiğini ifade etti.

2025 Yılı Asgari Ücret Önerisi

Aksakal, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun bugünkü ilk toplantısını hatırlatarak, 2025 yılı için asgari ücretin %57,5 artış ile 26 bin 778 lira olması gerektiğini söyledi.