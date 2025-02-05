DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Terörle Mücadele ve Deprem Uyarısı

Terörsüz Türkiye İçin Kararlılık Vurgusu

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Türkiye’nin "yeniden terörsüz Türkiye" hedefinde kararlı olduğunu ifade etti. Aksakal, içeriğinde "ama, fakat, şayet" gibi ifadelerin geçeceği herhangi bir açıklamanın kabul edilmeyeceğinin altını çizdi.

Aksakal, "Beklentimiz silahların tamamen bırakılması ve terör örgütünün tüm bileşenleriyle birlikte tasfiye edildiğinin açıklanmasıdır" dedi.

Deprem Riskine Dikkat Çekti

Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ege Denizinde meydana gelen depremlerle ilgili endişelerini dile getirdi. Olası büyük depremlerin Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'deki fay hatlarını tetikleyebileceğini söyleyerek, "Bir öncü depremler süreci yaşadığımızı düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Aksakal, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlatarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a çağrıda bulundu. Aksakal, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde tehdit altındaki yerleşim yerlerine alternatif imar alanları tespit edilmesi gerektiğini belirtti.

Adaletin Zedelenişi

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in öldürülmesiyle ilgili davanın seyrine de değinen Aksakal, Yargıtay’ın verdiği kararı eleştirerek toplumsal adaletin sağlanması gerektiğine vurgu yaptı.

Askeri Disiplin ve İdari Soruşturmalar

Kara Harp Okulu'ndaki disiplin soruşturmaları hakkında konuşan Aksakal, disiplin kurullarının mahkeme olmadığını ifade etti ve kararların oy birliği ile alınması gerektiğinin altını çizdi.

Küresel Tehditlere Dikkat Çekti

Aksakal, Afrika ve Orta Doğu'da 22 ülkenin sınırlarını değiştirmeyi hedefleyen "Büyük İsrail Projesi" ile ilgili endişelerini dile getirerek, Türkiye’nin büyük tehdit altında olduğunu belirtti. Aksakal, "Türkiye Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğunu ortaya koyan iradenin zafiyete düşürülmesi konusunda mücadele etmek durumundayız" dedi.

İsrail ile Siyasi Gelişmeler

Aksakal, İsrail'in katliamlarına bir nefes arası verdiği yorumunda bulunarak, uluslararası politikaların Türkiye üzerindeki etkilerine dikkat çekti. ABD Başkanı’nın İsrail Başbakanı ile görüşerek durumu daha da karmaşık hale getirdiğini vurguladı.

Öcalan'ın Çağrısı ve Terörle Mücadele

Son olarak, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın teröristbaşı Abdullah Öcalan ile ilgili açıklamalarına değinen Aksakal, "Türkiye Devleti 'yeniden terörsüz Türkiye' hedefindedir" diyerek aynı mesajı yineledi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.