DSP Genel Başkanı Aksakal, DP Genel Başkanı Uysal'ı Ziyaret Etti

DSP Genel Başkanı Aksakal, DP Genel Başkanı Uysal'ı tebrik ederek Türk milletinin birlik vurgusunu yaptı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 19:18
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 19:25
DSP Genel Başkanı Aksakal, DP Genel Başkanı Uysal'ı Ziyaret Etti

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan DP Genel Başkanı Uysal'a Ziyaret

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı tebrik etmek üzere bir ziyaret gerçekleştirdi. Aksakal, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, "Türk milleti tek millettir ve tek bayrak altında sonsuza kadar yaşayacaktır" dedi.

15. Olağan Büyük Kongre'de Yeniden Seçildi

Aksakal, kasım ayında gerçekleştirilen 15. Olağan Büyük Kongre'de DP Genel Başkanlığına yeniden seçilen Uysal'a hayırlı olsun dileklerini iletti. DSP'nin genel merkezinde yapılan ziyaret, basına kapalı olarak gerçekleşti.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Aksakal, DP'nin Türkiye'nin siyaset tarihinde önemli başarılar elde ettiğini vurguladı. "Demokraside siyasetin açık şekilde yapılması gerektiği önemlidir" diyen Aksakal, geçmişteki başarılarını da hatırlattı.

İktidar Döneminden Önemli Bir Anı

Aksakal, partilerinin iktidar döneminde 1999'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın Türk adaletine teslim edildiğini hatırlatarak, o dönemdeki duruşlarının hâlâ geçerli olduğunu ifade etti. Aksakal, "Önümüzdeki süreçte de siyaseten halkımıza ve ülkemize hizmet etmeyi bir borç olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

DP Genel Başkanı Uysal ise Aksakal ve heyetinin ziyaretlerinden dolayı büyük bir minnet duyduğunu belirtti.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal (solda), Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı...

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal (solda), Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı (sağda) parti merkezinde ziyaret etti.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal (solda), Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı...

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal (solda), Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı (sağda) parti merkezinde ziyaret etti.

İLGİLİ HABERLER

Milli Emlak'tan 80.000 TL'den Başlayan Tarım Arazi İhaleleri

Akbank'tan Yeni Yıl Fırsatları: 1250 TL ve 1500 TL Destek!

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırıkkale'de Bahçe Duvarına Çarpan Otomobildeki Sürücü Hayatını Kaybetti
2
Isparta'nın Narkotik Kahramanı 'Milon' Üçüncü Kez Ayın Köpeği Seçildi
3
Ali Leigong ve Said Chuanyi Lei'den "Sanatla Büyümek" Sergisi Dolmabahçe'de Açıldı
4
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Gazze Protestosuyla Karşılaştı
5
Ankara'da Sahte Gıda Maddelerine Operasyon: Binlerce Litre Kaçak Ürün Ele Geçirildi
6
Ürdün Kralı, Trump'ın Temsilcisi ile Gazze'de Ateşkes Görüşmesi Yaptı
7
MHP ve İYİ Parti'den Ek Zam ve Kadın Çalışanlara Yönelik Talepler

Akbank'tan Yeni Yıl Fırsatları: 1250 TL ve 1500 TL Destek!

Milli Emlak'tan 80.000 TL'den Başlayan Tarım Arazi İhaleleri

Asgari Ücrete Yüzde 30'a Ek olarak Zam Müjdesi! Bakan Işıkhan'dan Önemli Açıklama

Yeni Hibe Desteği: O Kişilere Yüzde 75 Hibe Müjdesi

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!