DSP Genel Başkanı Aksakal, DP Genel Başkanı Uysal'ı Ziyaret Etti

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan DP Genel Başkanı Uysal'a Ziyaret

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı tebrik etmek üzere bir ziyaret gerçekleştirdi. Aksakal, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, "Türk milleti tek millettir ve tek bayrak altında sonsuza kadar yaşayacaktır" dedi.

15. Olağan Büyük Kongre'de Yeniden Seçildi

Aksakal, kasım ayında gerçekleştirilen 15. Olağan Büyük Kongre'de DP Genel Başkanlığına yeniden seçilen Uysal'a hayırlı olsun dileklerini iletti. DSP'nin genel merkezinde yapılan ziyaret, basına kapalı olarak gerçekleşti.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Aksakal, DP'nin Türkiye'nin siyaset tarihinde önemli başarılar elde ettiğini vurguladı. "Demokraside siyasetin açık şekilde yapılması gerektiği önemlidir" diyen Aksakal, geçmişteki başarılarını da hatırlattı.

İktidar Döneminden Önemli Bir Anı

Aksakal, partilerinin iktidar döneminde 1999'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın Türk adaletine teslim edildiğini hatırlatarak, o dönemdeki duruşlarının hâlâ geçerli olduğunu ifade etti. Aksakal, "Önümüzdeki süreçte de siyaseten halkımıza ve ülkemize hizmet etmeyi bir borç olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

DP Genel Başkanı Uysal ise Aksakal ve heyetinin ziyaretlerinden dolayı büyük bir minnet duyduğunu belirtti.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal (solda), Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı (sağda) parti merkezinde ziyaret etti.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal (solda), Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı (sağda) parti merkezinde ziyaret etti.