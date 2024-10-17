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DSP Genel Başkanı Aksakal, Emekli Aylıklarına 10 Bin Lira Zam Önerdi

Önder Aksakal, emekli maaşlarına 10 bin lira seyyanen zam yapılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 13:44
DSP Genel Başkanı Aksakal, Emekli Aylıklarına 10 Bin Lira Zam Önerdi

Emekliler İçin Acil Zam İhtiyacı

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, emeklilerin maaşlarına bu yıl içerinde en az 10 bin lira seyyanen artış yapılması gerektiğini ifade etti. Aksakal, bu artışın toplumsal rahatlamayı sağlayacağını belirtti.

Toplumsal Sorunlar ve Siyasi Gelişmeler

Meclis’te gerçekleştirilen basın toplantısında, ülkemizde son zamanlarda gözlemlenen barışma ve normalleşme taleplerine dair bazı eleştirilerde bulundu. Aksakal, "Hangi kardeşliğin ve neyin barışmasının peşindesiniz?" diyerek, devlete karşı gelmiş olan grupların adalet önüne çıkması gerektiğini savundu.

Yeni Anayasa Tartışmaları

Aksakal, yeni anayasa tartışmalarının tehlikeli bir durum yarattığını, anayasanın değiştirilemez maddelerini tartışmaya açmanın, pimi çekilmiş el bombasına benzediğini dile getirdi.

Orta Doğu'daki Durum

İsrail'in devam eden saldırılarına dikkat çeken Aksakal, Orta Doğu'daki jeopolitik değişimlerin hızla devam ettiğini ve bu durumun daha geniş çatışmalara yol açabileceğini belirtti.

Ekonomik Değerlendirmeler

Türk ekonomisi ile ilgili de görüşlerini paylaşan Aksakal, enflasyonun baz etkisiyle düşer görünse de gıda, sağlık, eğitim ve navlun giderleri konusunda yüksek maliyetlerin sürdüğünü ifade etti. Bu nedenle, emeklilere acil yardım önerisinde bulunarak, Cumhurbaşkanına çağrıda bulundu: "Günlük yaşam koşullarında zorlanan emeklilere bu yıl içinde minimum 10 bin lira seyyanen yardım yapılmalıdır."

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