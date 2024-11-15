DSP Genel Başkanı Aksakal, KKTC'nin 41. Yıl Dönümünü Kutladı

DSP Genel Başkanı Aksakal, KKTC'nin 41. Yılını Kutladı

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kuruluşunun 41. yıl dönümünü kutladı. Aksakal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tarihî öneme sahip mesajlar verdi.

20 Temmuz Barış Harekatı’na Vurgu

Aksakal, paylaşımında, "Demokratik Sol Parti'nin kurucusu Bülent Ecevit'in önderliğinde gerçekleştirilen 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’nın ardından 1983'te ilan edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41. yılı kutlu olsun" ifadelerine yer verdi. Ayrıca, kardeş ülkenin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığını belirtti.

Bu kutlama, KKTC’nin bağımsızlığının pekiştiği ve Türk halkının hak ve özgürlük mücadelesinin bir simgesi olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.