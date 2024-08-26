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DSP Genel Başkanı Aksakal, Tarihi Zaferleri Kutladı

Aksakal, Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz'un yıl dönümlerini anlamlı bir açıklama ile kutladı.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 10:47
DSP Genel Başkanı Aksakal, Tarihi Zaferleri Kutladı

Muhteşem Zaferlerin Yıldönümü

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Türk milletinin tarihinde önemli yer tutan Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü ve Büyük Taarruz'un 102'nci yıl dönümlerini kutladı.

Zaferlerin Tarihsel Önemi

Aksakal, yaptığı yazılı açıklamada, 26 Ağustos 1071 tarihinde Sultan Alparslan önderliğinde elde edilen Malazgirt Zaferi'nin, Türk milletinin irade gücünün ve azminin sembolü olduğunu belirtti.

Malazgirt Zaferi sonrası tam 851 yıl geçtikten sonra, Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde başlatılan Büyük Taarruz'un Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu için kritik bir adım olduğunu ifade eden Aksakal, bu zaferin, vatan topraklarını düşmanlardan arındırarak bağımsız Türkiye'nin doğuşunu müjdelediğini vurguladı.

Bağımsızlık Mücadelesinin Hatırlatılması

Aksakal açıklamasında, "Bu iki büyük zafer, Türk milletinin kahramanlık ve özveri dolu tarihini gözler önüne sermektedir. Bugün, Malazgirt ve Büyük Taarruz'un yıl dönümünde, bu zaferlerin yüklediği sorumlulukla milletimizin bağımsızlık mücadelesindeki kararlılığını tekrar yüreğimizde hissediyoruz. Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü, Büyük Taarruz'un 102'nci yıldönümünü candan kutluyorum," dedi.

Ayrıca Aksakal, bu vesileyle başta Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanı için son damlasına kadar mücadele eden tüm kahramanları saygı ve minnetle andığını belirtti. "Milletimiz 26 Ağustos'u her zaman bir zafer ve diriliş günü olarak yaşasın," sözleriyle düşüncelerini sonlandırdı.

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