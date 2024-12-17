DSP Genel Başkanı Aksakal, Türkiye'nin Kararlı Duruşunu Vurguladı

DSP Genel Başkanı Aksakal, Gündemi Değerlendirdi

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Türkiye'nin küresel egemen güçlere karşı kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini ifade ederek, "Bu coğrafyanın kaderini çizen ve belirleyen küresel egemen güçlere karşı Türkiye olarak kararlı ve dik duruşumuzdan en ufak taviz vermeden süreci yönetmeliyiz" dedi.

Suriye'deki Durum ve Esed'in Hesap Vermesi

Aksakal, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Suriye’deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından interaktif bir sürecin başladığını vurguladı. Devrik lider Beşşar Esed'in Sednaya Hapishanesi'nde yaşananlara dikkat çekerek, "Öncelikle kaçak Beşşar Esad, Rusya tarafından Uluslararası Ceza Mahkemesine çıkarılmalı ve yaptıklarının hesabı kendisinden mutlaka sorulmalıdır. Aksi takdirde Putin bir suçluya yataklık yapmaktan insanlık önünde sorumlu olacaktır" dedi.

PKK/PYD Terörüne Karşı Duruş

Aksakal, terör örgütü PKK/PYD'nin kesinlikle silah bırakması gerektiğini vurgulayarak, "Eğer bunu yaratan ve kullanan ABD eliyle gerçekleştirilmezse Türkiye gereğini mutlaka yapmalıdır" ifadelerini kullandı.

Trump'ın Sözleri ve PKK/PYD Daveti

Aksakal, ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği övgü dolu sözlerin samimi olmadığını belirtti. Trump'ın yemin törenine PKK/PYD terör örgütlerinin elebaşlarını davet etmesine dikkat çeken Aksakal, "Bu en hafif deyimiyle bir samimiyetsizliktir" şeklinde konuştu.

Asgari Ücret ve Ekonomik Sorunlar

Aksakal, asgari ücret tartışmalarına da değinerek, "Asgari ücret diyelim ki 40 bin lira oldu. Bu sadece kısa süreli hijyen motivasyonu sağlar ama sorunu çözmez" dedi. Ayrıca, herhangi bir meslek grubunda asgari ücretle çalışan bir kişinin en fazla 2 sene asgari ücretli kalabilmesi için düzenleme önerisinde bulundu.

Emeklilere Acil Destek Çağrısı

2000 yılından sonra emekli olanlara acilen intibak yasası çıkarılması gerektiğini vurgulayan Aksakal, yoksulluk sınırının 72 bin, açlık sınırının ise 21 bin lira olduğu bir dönemde enflasyon gerekçesiyle alt gelir gruplarının daha fazla ezilmesine fırsat vermemek gerektiğini sözlerine ekledi.