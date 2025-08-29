DOLAR
41,15 -0,23%
EURO
48,13 0,04%
ALTIN
4.556,21 -1,08%
BITCOIN
4.451.898,86 3,33%

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 30 Ağustos Zaferi'nin bağımsızlık ve esareti reddetme iradesinin simgesi olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 20:36
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 20:36
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Aksakal: Zafer, bağımsızlık ve kararlılığın simgesi

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aksakal mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan zaferin millet için taşıdığı öneme dikkat çekti: "Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet iradesini tüm dünyaya ilan ettiği, şanlı tarihimizin dönüm noktalarından biri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Büyük Taarruz'un ardından kazanılan 30 Ağustos Zaferi yalnızca askeri bir başarı değil, aynı zamanda Türk milletinin esareti asla kabul etmeyeceğinin göstergesidir."

Aksakal, zaferin sadece geçmişin bir hatırası olmadığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Aynı zamanda geleceğe yürürken bizlere güç veren bir iradenin ve kararlılığın simgesi olmuştur. 103. yılını gururla yaşadığımız 30 Ağustos Zafer Bayramımızı bir kez daha kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş tüm gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum."

İLGİLİ HABERLER

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kamuya 8.000+ Personel Alımı: Son Başvuru 3 Eylül 2025
2
ÜSKAP Başladı: Hatay'da 3 Ay Boyunca Aylık 32.500 TL Destekle İstihdam Hamlesi
3
SGK'dan 2025'te Asgari Ücret Desteği: İşverenlere Aylık 1.000 TL
4
Tekirdağ Çerkezköy'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı, 1 Tutuklama
5
Belçika'dan Tepki: ABD'nin Filistinli Yetkililerin Vizelerini İptali 'Diplomasiye Darbe'
6
Sivas Emniyet Müdürlüğü'nden 30 Ağustos'a Özel Klip
7
Japonya'da 5,7 Büyüklüğünde Deprem — Miyagi Açıkları

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı