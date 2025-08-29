DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Aksakal: Zafer, bağımsızlık ve kararlılığın simgesi

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aksakal mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan zaferin millet için taşıdığı öneme dikkat çekti: "Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet iradesini tüm dünyaya ilan ettiği, şanlı tarihimizin dönüm noktalarından biri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Büyük Taarruz'un ardından kazanılan 30 Ağustos Zaferi yalnızca askeri bir başarı değil, aynı zamanda Türk milletinin esareti asla kabul etmeyeceğinin göstergesidir."

Aksakal, zaferin sadece geçmişin bir hatırası olmadığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Aynı zamanda geleceğe yürürken bizlere güç veren bir iradenin ve kararlılığın simgesi olmuştur. 103. yılını gururla yaşadığımız 30 Ağustos Zafer Bayramımızı bir kez daha kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş tüm gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum."