DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz Mesajı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan Malazgirt ve Büyük Taarruz Mesajı

Aksakal: 26 Ağustos iki büyük destanın tarihidir

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü ve Büyük Taarruz'un 103'üncü yıl dönümünü yayımladığı bir mesajla kutladı.

Aksakal, mesajında 26 Ağustos'un Türk milletinin tarih sahnesinde iki kez destan yazdığı gün olduğunu vurguladı. 1071'de Sultan Alparslan'ın ordusuyla kazandığı Malazgirt Zaferi'nin Anadolu'nun kapılarını açtığını ve milletimize yurt edindiğini ifade etti.

Aradan geçen 851 yıl sonra, 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleştirilen Büyük Taarruz'un ise bağımsızlık mücadelesinin en görkemli adımı olduğunu kaydeden Aksakal, milli mücadelenin Cumhuriyet ile taçlandığını belirtti.

Aksakal mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin hürriyet tutkusunu Cumhuriyet'le taçlandırmıştır. Malazgirt Zaferi'nin 954. ve Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümünü gururla ve yürekten kutluyorum. Bu anlamlı günlerde, Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu kutsal vatan topraklarını bizlere emanet eden tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum."

Aksakal'ın açıklaması, iki kutlu zaferin millet hatırasındaki önemini ve bağımsızlık mücadelesinin sürekliliğini bir kez daha hatırlattı.