DSP Lideri Aksakal: 12 Eylül 1980 Türkiye Tarihine Kara Bir Sayfa

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 12 Eylül 1980 darbesinin 45'inci yılında darbecileri lanetleyip, yaşamını yitirenleri rahmetle andı.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 17:52
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 17:52
45'inci yıl açıklaması

Demokratik yaşamımızda ağır yara açan 12 Eylül 1980 faşist darbesi, Türk milletinin köklü tarihine kara bir sayfa olarak geçmiştir, ifadelerini kullanan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, darbenin 45'inci yılı dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Aksakal, açıklamasında darbenin emperyalist güçlerin etkisi ve işbirlikçilerin desteğiyle gerçekleştirildiğini belirterek, bu süreçte hak ve özgürlüklerin askıya alındığını, binlerce insanın işkence gördüğünü ve faili meçhul cinayetlerin yaşandığını vurguladı.

Darbenin ülkenin siyasi ve ekonomik gelişimini yıllarca geriye götürdüğünü kaydeden Aksakal, şunları ifade etti: “12 Eylül faşist darbesinin 45'inci yılında milletimizin iradesini ortadan kaldıran işbirlikçi hainler Kenan Evren ve dört kuvvet komutanı olmak üzere, tüm darbecileri ve yandaşlarını bir kez daha lanetliyorum.”

Aksakal, açıklamasının devamında, “tam bağımsız Türkiye idealiyle vatanı ve milleti için darbecilere karşı canıyla direnen ve yaşamdan koparılan tüm yurttaşlarımızı rahmetle, minnetle, saygıyla anıyorum” sözleriyle darbe mağdurlarını andı.

