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DTİK Özbekistan Temsilcisi Aydoğmuş, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

DTİK Özbekistan Temsilcisi Atilla Aydoğmuş, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılım gösterdi.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 16:54
DTİK Özbekistan Temsilcisi Aydoğmuş, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

DTİK Temsilcisi Aydoğmuş, AA’nın Yılın Kareleri Oylamasında

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çatısı altında faaliyet gösteren Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Özbekistan Temsilcisi Atilla Aydoğmuş, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasına katılım sağladı. Bu etkinlik, Türk iş dünyasının önemli isimlerini bir araya getirerek, medya ve fotoğrafçılık alanındaki başarılı çalışmaları ödüllendirmeyi amaçlıyor.

Oylama sürecinin, yıl boyunca yapılan önemli fotoğraf çekimlerinin değerlendirilmesi açısından kritik bir öneme sahip olduğu belirtiliyor. Aydoğmuş'un katılımıyla desteklenen bu etkinlik, Özbekistan’daki Türk iş insanlarının uluslararası platformlarda daha görünür olmasına katkı sunmayı hedefliyor.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Özbekistan...

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Özbekistan Temsilcisi Atilla Aydoğmuş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylar ile yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Aydoğmuş, "Haber" kategorisinde oyunu Ali Jadallah'ın "Ezilenler" başlıklı karesinden yana kullandı.

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