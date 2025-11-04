DTO'dan Kızılay Haftası'nda Kan Bağışı Çağrısı — Denizli'de Seferberlik

DTO'dan Kızılay Haftası'nda kan bağışı vurgusu

Denizli'de çadırlarla tanıtım ve kan bağışı kampanyası yürütüldü

Kızılay Haftası, Denizli’de düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Türk Kızılay Denizli Şubesi ve Türk Kızılay Güney Ege Bölge Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında, Denizli Ticaret Odası (DTO) önüne kurulan çadırlarda tanıtım, bilgilendirme ve kan bağışı çalışmaları yapıldı.

Hafta, her yıl olduğu gibi 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında sürerken açılış, Pamukkale Kaymakamlığı önünde düzenlenen çelenk sunma töreniyle yapıldı. Törenin ardından kortej yürüyüşü DTO önüne kadar devam etti. Etkinliklerde Kızılay’ın kan bağışı, afet yardımı, gençlik ve sosyal destek faaliyetleri halka anlatıldı.

Etkinliğe DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, yönetim kurulu üyeleri ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Başkanı Av. Mehmet Ali Yılmaz ve partililer katıldı. Ziyaretçiler stantları gezdi, resim sergisini inceledi ve kan bağışı aracına yönlendirildi.

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, alana asılan “Kan candır, kan verelim insanımıza can olsun” pankartını imzalayarak halka kan vermeye çağırdı. Erdoğan, “Adeta bir bayram yaşadık. Kan bağışı konusunda milletimizi daha duyarlı olmaya davet eden mükemmel bir organizasyon. Halkımızı kan vermeye davet ediyoruz. Denizli Ticaret Odası ailesi olarak bu önemli organizasyona Kızılay’ın yanında yer alarak destek veriyoruz,” ifadelerini kullandı. Erdoğan, daha önce DTO ekibiyle yapılan bağışlarla kentteki kan stoklarındaki sorunun büyük ölçüde giderildiğini belirtti.

Kızılay Denizli Şubesi Başkanı Av. Pınar Gökçe, Kızılay’ın yalnızca afet dönemlerinde değil her gün toplumun yanında olduğuna dikkat çekti ve Erdoğan’a desteği için teşekkür etti. Gökçe, “Çifte bayram yaşıyoruz. Bu yıl gençler ve çocuklarda farkındalık yaratmak için Kızılay faaliyetlerini tanıtan bir organizasyon düzenledik. Kızılay 157 yıldır hep iyilikle anılıyor… Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır! 18-65 yaş arasındaki herkesi, gerekli şartları taşıyorsa, kan bağışına davet ediyoruz,” dedi. Gökçe, göreve geldiklerinde Denizli’nin Türkiye’de 78’inci sırada olduğunu, eylül ayı itibarıyla ikinci sıraya yükseldiklerini söyledi.

Türk Kızılay Güney Ege Kan Merkezi Müdürü Dr. Ferda Korkut da organizasyonun amacının vatandaşları faaliyetlere ve kan bağışına çekmek olduğunu vurguladı. Dr. Korkut, “Buradaki asli amacımız vatandaşımızın dikkatini faaliyetlerimize ve kan bağışına çekmek, kanın acil değil sürekli ihtiyaç olduğunu vurgulamak ve muhtaç olana her daim şifa olmaktır. Geçen sene yaşadığımız sıkıntıları halkımızın desteğiyle aştık, stoklarımızı doldurduk. Kan verin hayat kurtarın,” diye konuştu.

Etkinlik, DTO önünde çekilen toplu fotoğrafla sona erdi. Organizasyon hem bilgilendirme hem de toplumda kan bağışı farkındalığını artırma hedefi taşıdı.

