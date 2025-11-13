Duatepe Anıtı Sisle Kaplandı: Polatlı'da Kartpostallık Görüntüler

Polatlı'daki Duatepe Anıtı sabah sisine teslim oldu; ziyaretçiler aileleriyle alanda kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Sabah sisleri Anıt'ta etkileyici görüntüler oluşturdu

Ankara’nın Polatlı ilçesindeki Duatepe Anıtı, sabah saatlerinden itibaren etkili olan sisle birlikte kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı.

Polatlı’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, ilçe genelinde yer yer yoğunluğunu artırdı. Sakarya Meydan Muharebesi’nin simge noktalarından biri olan anıtta, soğuk havaya rağmen gelen ziyaretçiler aileleri ve sevdikleriyle alanda vakit geçirip o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Ziyaretçi konuştu

Eşi ve oğluyla birlikte Duatepe Anıtı’na gezmeye gelen Fevzi Murat Er, "Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve ecdadımızın bu topraklarda vermiş olduğu mücadeleyi, bir karış toprak için 7’den 70’e vermiş olduğu mücadeleyi yeni nesile aktarmak için buralardayız. Burası yüksek olması sebebiyle çok fazla sis yok, aşağılarda daha fazla sis var. İsterdik ki sis olmasın, milli mücadelemizin yapıldığı toprakları daha net bir şekilde evladımıza gösterelim, anlatalım. Maalesef bugün böyle oldu ama hem müzeleri gezerek hem toprakları gezerek gerekli bilgileri yeni nesile aktarmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Bir kere daha bir heyetle birlikte gelmiştim, buraları gezmiştik. Biliyordum birçok şeyi, o ruhu da taşıyorduk" diye konuştu.

