Dublin'de Filistin'e Destek Gösterisi

İrlanda'nın başkenti Dublin'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla büyük bir gösteri yapıldı.

Şiirler ve Şarkılarla Destek

Gösteride, İrlandalı katılımcılar, Filistin halkına destek ve dayanışma mesajlarını şiirler ve şarkılarla ifade ettiler. Barış ve adalet talep eden göstericiler, 'Filistin'in özgürlüğü' için sloganlar atarak duygularını dile getirdiler.

Mesajlar ve Semboller

Gösteride, "İsrail bir terör devletidir" ve "Hiçbir çocuk yanlışlıkla iki kez vurulmaz" yazılı dövizlerin yanı sıra, Filistin bayrakları da dalgalandı. Duygusal bir anın yaşandığı etkinlikte, bir çocuğun dedesine Filistin'deki zulüm karşısında ne yaptığını sorduğu 'Dede, sen ne yaptın?' adlı şiir de okundu.

Kararlı Sesler

Gösteriye katılan Karen Dervan, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, her çarşamba Dublin'deki İsrail Büyükelçiliği'ne gelerek Filistin halkına yönelik soykırım ve etnik temizliğin sona erdirilmesi çağrısında bulunmaya devam edeceklerini ifade etti.

İrlanda'nın Rolü

Dervan, İrlanda hükümetinin Filistin devletini resmen tanımasının yeterli olmayacağını, aynı zamanda ticaret anlaşmalarını sonlandırması gerektiğini de vurguladı. "Biz Filistin'in yanındayız ve bu soykırım durana kadar onların yanında olmaya devam edeceğiz," diyerek kararlılık mesajını verdi.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla İsrail Büyükelçiliği önünde gösteri düzenlendi. İsrail'in saldırılarına karşı düzenlenen gösteride, İrlandalılar şiirler ve şarkılarla Filistin halkına destek ve dayanışma mesajı verdi. Göstericiler, barış ve adalet çağrısında bulunarak Filistin'in özgürlüğü için sloganlar attı.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla İsrail Büyükelçiliği önünde gösteri düzenlendi. İsrail'in saldırılarına karşı düzenlenen gösteride, İrlandalılar şiirler ve şarkılarla Filistin halkına destek ve dayanışma mesajı verdi. Göstericiler, barış ve adalet çağrısında bulunarak Filistin'in özgürlüğü için sloganlar attı.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla İsrail Büyükelçiliği önünde gösteri düzenlendi. İsrail'in saldırılarına karşı düzenlenen gösteride, İrlandalılar şiirler ve şarkılarla Filistin halkına destek ve dayanışma mesajı verdi. Göstericiler, barış ve adalet çağrısında bulunarak Filistin'in özgürlüğü için sloganlar attı.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla İsrail Büyükelçiliği önünde gösteri düzenlendi. İsrail'in saldırılarına karşı düzenlenen gösteride, İrlandalılar şiirler ve şarkılarla Filistin halkına destek ve dayanışma mesajı verdi. Göstericiler, barış ve adalet çağrısında bulunarak Filistin'in özgürlüğü için sloganlar attı.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla İsrail Büyükelçiliği önünde gösteri düzenlendi. İsrail'in saldırılarına karşı düzenlenen gösteride, İrlandalılar şiirler ve şarkılarla Filistin halkına destek ve dayanışma mesajı verdi. Göstericiler, barış ve adalet çağrısında bulunarak Filistin'in özgürlüğü için sloganlar attı.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla İsrail Büyükelçiliği önünde gösteri düzenlendi. İsrail'in saldırılarına karşı düzenlenen gösteride, İrlandalılar şiirler ve şarkılarla Filistin halkına destek ve dayanışma mesajı verdi. Göstericiler, barış ve adalet çağrısında bulunarak Filistin'in özgürlüğü için sloganlar attı.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla İsrail Büyükelçiliği önünde gösteri düzenlendi. İsrail'in saldırılarına karşı düzenlenen gösteride, İrlandalılar şiirler ve şarkılarla Filistin halkına destek ve dayanışma mesajı verdi. Göstericiler, barış ve adalet çağrısında bulunarak Filistin'in özgürlüğü için sloganlar attı.