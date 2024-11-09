Dublin'de Filistin'e Destek İçin Büyüleyici Ulusal Yürüyüş Gerçekleşti

İrlanda'nın başkenti Dublin'de, binlerce kişinin katılımıyla Filistin'e destek amacıyla ulusal bir yürüyüş gerçekleştirildi. İrlanda Filistin Dayanışma Derneği tarafından organize edilen bu etkinlik, Garden of Remembrance Parkı'ndan başlayarak Parlamento önünde sona erdi.

Yürüyüş boyunca, Filistin halkına destek açıklamaları yapıldı; Gazze'deki insani krizin sona ermesi ve adalet talepleri yeniden vurgulandı. Ayrıca, İrlanda hükümetine daha güçlü bir dayanışma çağrısı yapıldı. Göstericiler, "Gazze adalete aç", "Özgür Filistin" ve "Şimdi ateşkes" gibi mesajlar taşıyan dövizlerle dikkat çekti.

Yürüyüşe katılanlar, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Gazzeli bebekleri temsilen beyaz kumaşlara sarılı bebek figürleri taşıyarak kaybedilen masum canlara saygı duruşunda bulundu.

Etkinlik sonunda, İrlanda Parlamentosu önünde kurulan sahnede konuşmalar yapıldı ve sanatçılar ile müzisyenler, Filistin için hazırladıkları eserleri seslendirdi. Yürüyüşe katılan İrlanda Temsilciler Meclisi Üyesi Richard Boyd Barrett, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genel seçimlerin önümüzdeki haftalarda yapılacağını hatırlatarak, katılımcıların İrlanda hükümetinden yalnızca söz değil, somut adımlar beklediğini ifade etti.

Barrett, "İsrail, Filistin halkına karşı soykırım, işgal ve etnik temizlikten suçlu terörist bir rejimdir. Birleşmiş Milletler'den atılmalı ve uluslararası toplum tarafından tecrit edilmelidir. İrlanda hükümetinin bu suçlu rejimle olan tüm ekonomik, diplomatik, politik ve ticari bağlarını koparmasını talep ediyoruz." şeklinde konuştu.

Hükümetin şimdiye kadar etkili bir adım atmadığını belirten Barrett, ABD ordusuna ait silahların İrlanda'daki Shannon Havaalanı üzerinden İsrail'e gönderilmesinin suç ortaklığı olduğunu dile getirerek, yürüyüşe katılanların hükümetten bu tür iş birliklerinin sona ermesini talep ettiğini vurguladı.

İrlanda’nın başkenti Dublin’de Filistin’e destek için Ulusal yürüyüş düzenlendi. İrlanda Filistin Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen yürüyüş, Dublin’deki Garden of Remembrance parkından başlayarak İrlanda Parlamentosu önünde sona erdi. Çok sayıda dernek ve onlarca kişinin katılımıyla gerçekleşen yürüyüşte, Filistin halkına destek mesajları verildi. Katılımcılar, Gazze’de yaşanan insani kriz ve adalet çağrılarını yineleyerek İrlanda hükümetine daha güçlü bir dayanışma çağrısında bulundu.

İrlanda’nın başkenti Dublin’de Filistin’e destek için Ulusal yürüyüş düzenlendi. İrlanda Filistin Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen yürüyüş, Dublin’deki Garden of Remembrance parkından başlayarak İrlanda Parlamentosu önünde sona erdi. Çok sayıda dernek ve onlarca kişinin katılımıyla gerçekleşen yürüyüşte, Filistin halkına destek mesajları verildi. Katılımcılar, Gazze’de yaşanan insani kriz ve adalet çağrılarını yineleyerek İrlanda hükümetine daha güçlü bir dayanışma çağrısında bulundu.