Dublin'de Filistin'e Destek İçin Sessiz Yürüyüş Düzenlendi

Dublin'de Filistin'e Destek Yürüyüşü

İrlanda'nın başkenti Dublin'de, Filistin halkına destek amacıyla sessiz bir yürüyüş düzenlendi. Yürüyüş, İrlanda Parlamento binasından başlayarak şehir merkezine kadar uzandı. Bu anlamlı etkinliğe birçok dernek ve çok sayıda kişi katıldı.

Göstericilerin Mesajları

Katılımcılar, sessiz bir şekilde yürürken "Gazze’yi kurtarın" ve "Soykırımın 300 günü" yazılı dövizler taşıdılar. Yürüyüşün sonunda çocuk maketleri sergilenirken, yerel bir müzik grubu kültürel şarkılar seslendirdi. Daha sonra, Gazze'de hayatını kaybedenlerin anısına üç dakikalık bir saygı duruşu yapıldı.

Naomi Sheehan'ın Açıklamaları

Etkinliğe katılan Soykırıma Karşı Anneler Derneği üyesi Naomi Sheehan, Anadolu Ajansı muhabirine verdiği demeçte, "Bugün burada Filistin halkına karşı soykırımın 300. gününü anmak için toplandık. Bu sadece 300 gün değil, önceki 67 yıldır süregelen bir durum. İrlanda hükümetini, İsrail'e derhal yaptırım uygulamaya çağırmak için buradayız. Hükümetimiz durumu ciddiyetle ele almalıdır," şeklinde konuştu.

Sheehan, ayrıca Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikaste uğramasını kınadı ve barışın temin edilmesine yönelik bir bireyin uğradığı suikastın anlatılamaz bir trajedi olduğunu vurguladı.