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Dublin'de Filistin’e Destek Nöbeti Tutuldu

Dublin'de düzenlenen 'Filistin’e Destek' nöbeti, Filistin halkına destek amacıyla büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 22:37
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 22:47
Dublin'de Filistin’e Destek Nöbeti Tutuldu

Dublin'de 'Filistin’e Destek' Nöbeti

İrlanda'nın başkenti Dublin'de, yeni yılın arifesinde Filistin halkına destek amacıyla 'Filistin’e Destek' nöbeti düzenlendi. İrlanda Filistin Dayanışma Kampanyası (IPSC) tarafından organize edilen ve her yıl gerçekleşen etkinlik, Dublin'deki Ha'penny Köprüsü üzerinde yapıldı.

Etkinliğe, İrlanda halkı ve birçok turist katılım sağladı. Katılımcılar, Filistin bayrakları dalgalandırarak köprüye "İrlanda Filistin’in yanında" yazılı pankart astı. Süreç boyunca, Filistin’e özgürlük çağrıları içeren sloganlar atıldı.

Gazeteciler ve Doktorlar Destek Verdi

Etkinliğe katılan gazeteci Stephen Bourke, her yılbaşı gecesi Dublin'de düzenlenen bu nöbete katıldığını belirtti. Bourke, İsrail güçleri tarafından hedef alınan Filistinli gazetecilerin yaşadığı durumu endişeyle izlediklerini ifade etti. "Gazeteciler tutuklandığında ve öldürüldüğünde 'yeter artık' demeliyiz. Bu gerçeğe karşı bir savaş ve biz gerçeği savunmak için buradayız," dedi.

Soyadını vermek istemeyen bir doktor, David, Gazze'de devam eden katliamlara dikkat çekerek, "Hükümetimizi, İsrail'e yaptırımlar uygulamaya başlatmak için her şeyi yapacağız. Onlar, Gazze ve Filistin halkının haklarını gözetene kadar pes etmeyeceğiz," diye konuştu.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de, yeni yıl arifesinde Filistin halkına destek amacıyla "Filistin’e...

İrlanda'nın başkenti Dublin'de, yeni yıl arifesinde Filistin halkına destek amacıyla "Filistin’e Destek" nöbeti düzenlendi. İrlanda Filistin Dayanışma Kampanyası (IPSC) tarafından organize edilen ve her yıl düzenlenen etkinlik, İrlanda’nın başkenti Dublin'deki Ha'penny Köprüsü üzerinde gerçekleşti.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de, yeni yıl arifesinde Filistin halkına destek amacıyla "Filistin’e...

İrlanda'nın başkenti Dublin'de, yeni yıl arifesinde Filistin halkına destek amacıyla "Filistin’e Destek" nöbeti düzenlendi. İrlanda Filistin Dayanışma Kampanyası (IPSC) tarafından organize edilen ve her yıl düzenlenen etkinlik, İrlanda’nın başkenti Dublin'deki Ha'penny Köprüsü üzerinde gerçekleşti.

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