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Dublin'de Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

İrlanda'nın başkenti Dublin'de, Filistin'e destek amacıyla yüzlerce kişi yürüyüş düzenledi. Göstericiler uluslararası yaptırımlar talep etti.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 20:30
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 20:45
Dublin'de Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Dublin'de Filistin'e Destek Yürüyüşü

İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen yürüyüş, Filistin'e destek vermek amacıyla organize edildi. İrlanda Filistin Dayanışma Derneği tarafından gerçekleştirilen etkinlik, Garden of Remembrance Parkı'ndan başlayarak İrlanda Parlamentosu önünde yapılan gösteriyle son buldu.

Yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüşte, katılımcılar "Nehirden denize, Filistin özgür olacak" ve "Şimdi yaptırım zamanı" gibi sloganlar atarak, İsrail'e karşı uluslararası yaptırımların uygulanmasını talep etti.

Etkinlikte, "Merkez Bankası: Soykırımı finanse etmeyi durdurun" yazılı pankartların yanı sıra "Sesinizi Gazze’nin çocuklarına yardım için kullanın" ve "Filistin için özgürlük ve adalet" yazılı dövizler de taşındı.

Parlamento Önünde Dayanışma Mesajları

Yürüyüş, parlamento önünde yapılan konuşmalarla devam etti. Burada, Filistin ile dayanışma mesajları verilirken, destek şarkıları da söylendi.

Yürüyüşe katılan Eoghan O Ceannabhain, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün yüzlerce kişi sokaklara çıktı" dedi. Ceannabhain, "Bu, geçtiğimiz hafta sonu yapılan seçimlerden sonraki ilk gösteri. Görünüşe göre henüz yeni bir hükümetimiz yok ama daha önce sahip olduğumuz hükümete benzer bir hükümet olacak gibi görünüyor" şeklinde konuştu.

İki ana sağ partinin hükümet kurabildiğini belirten Ceannabhain, bugünün öneminin, iktidara gelenin her kim olursa olsun Filistin'le dayanışma içinde somut bir eylemde bulunması için baskı yapmak olduğunu vurguladı.

Ceannabhain, İsrail'e yaptırım uygulama girişiminin önemine dikkat çekerek, "İsrail'in tamamen soyutlandığını görmek için boykot, yatırım yapmama ve yaptırımı desteklediğimize inanıyoruz. İrlanda'nın Avrupa'da bu konuda öncülük etmesi gerektiğini düşünüyoruz" diye ekledi.

İrlanda’nın başkenti Dublin’de Filistin’e destek amacıyla yürüyüş düzenlendi. İrlanda Filistin...

İrlanda’nın başkenti Dublin’de Filistin’e destek amacıyla yürüyüş düzenlendi. İrlanda Filistin Dayanışma Derneği’nin organize ettiği yürüyüş, Dublin’deki Garden of Remembrance parkından başlayarak İrlanda Parlamentosu önünde düzenlenen gösteri ile sona erdi.

İrlanda’nın başkenti Dublin’de Filistin’e destek amacıyla yürüyüş düzenlendi. İrlanda Filistin...

İrlanda’nın başkenti Dublin’de Filistin’e destek amacıyla yürüyüş düzenlendi. İrlanda Filistin Dayanışma Derneği’nin organize ettiği yürüyüş, Dublin’deki Garden of Remembrance parkından başlayarak İrlanda Parlamentosu önünde düzenlenen gösteri ile sona erdi.

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