Dublin'de İsrail'e ABD Desteği Protesto Edildi

Dublin'de Filistin İçin Ses Yükseldi

İrlanda'nın başkenti Dublin'de, ABD'nin Gazze'deki saldırıları sürdüren İsrail’e verdiği desteği sonlandırması için protesto düzenlendi. İrlanda Filistin Dayanışma Derneği tarafından Bernardo Meydanı'nda gerçekleştirilen gösteride, çok sayıda kişi yer aldı.

Protestocuların Mesajı: Soykırımı Durdurun

Göstericiler, "ABD yönetimi, Gazze'de soykırım uygulayan İsrail'e silah göndermeyi durdurmalı" şeklinde sloganlar attı. Filistin halkına yönelik saldırıları kınamak ve dayanışma göstermek amacıyla etkinliğe katılan sanatçılar, müzikleriyle İsrail'in Filistin işgaline karşı çıkarken, halkın özgürlük mücadelesine destek verdiler.

Sanatçılar ve Kalabalıktan Güçlü Destek

Etkinlikte sahne alan İrlandalı rapçiler, "Filistin halkının ayağında durmaya devam ediyoruz" diyerek adalet ve özgürlük çağrısında bulundu. Meydanda toplanan kalabalık, sanatçıların bu duyurusunu coşkuyla destekledi.

Farkındalık Arttırma Çabası

Brian Ó Éigeartaigh, İrlanda Filistin Dayanışma Derneği'nin Medya Görevlisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde yaşanan soykırımda ABD'nin suç ortaklığına dikkat çekmek istiyoruz. İrlanda her zaman Filistin'in yanında yer alacağa benziyor," dedi.

Ó Éigeartaigh, İrlanda'da yapılan anketlerin sonuçlarını paylaşarak, "İrlandalıların %79'u İsrail’in Gazze'deki eylemlerini soykırım olarak değerlendiriyor. Ayrıca, %62'si Avrupa Birliği'nin İsrail'le ticari yaptırımlar uygulaması gerektiğini düşünüyor. Bu nedenle Amerikalı ziyaretçilerimize çağrımız, eğer İrlanda'nın tarihiyle bağ kurmak ve anti-sömürge mücadelesini sahiplenmek istiyorsanız, Filistin'in yanında durmalı ve BDS hareketine destek vermelisiniz," ifadelerini kullandı.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de göstericiler, ABD'nin Gazze saldırılarını sürdüren İsrail'e destek vermeyi sonlandırmasını talep etti. İrlanda Filistin Dayanışma Derneğince Bernardo Meydanı'nda düzenlenen gösteriye onlarca kişi katıldı.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de göstericiler, ABD'nin Gazze saldırılarını sürdüren İsrail'e destek vermeyi sonlandırmasını talep etti. İrlanda Filistin Dayanışma Derneğince Bernardo Meydanı'nda düzenlenen gösteriye onlarca kişi katıldı.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de göstericiler, ABD'nin Gazze saldırılarını sürdüren İsrail'e destek vermeyi sonlandırmasını talep etti. İrlanda Filistin Dayanışma Derneğince Bernardo Meydanı'nda düzenlenen gösteriye onlarca kişi katıldı.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de göstericiler, ABD'nin Gazze saldırılarını sürdüren İsrail'e destek vermeyi sonlandırmasını talep etti. İrlanda Filistin Dayanışma Derneğince Bernardo Meydanı'nda düzenlenen gösteriye onlarca kişi katıldı.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de göstericiler, ABD'nin Gazze saldırılarını sürdüren İsrail'e destek vermeyi sonlandırmasını talep etti. İrlanda Filistin Dayanışma Derneğince Bernardo Meydanı'nda düzenlenen gösteriye onlarca kişi katıldı.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de göstericiler, ABD'nin Gazze saldırılarını sürdüren İsrail'e destek vermeyi sonlandırmasını talep etti. İrlanda Filistin Dayanışma Derneğince Bernardo Meydanı'nda düzenlenen gösteriye onlarca kişi katıldı.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de göstericiler, ABD'nin Gazze saldırılarını sürdüren İsrail'e destek vermeyi sonlandırmasını talep etti. İrlanda Filistin Dayanışma Derneğince Bernardo Meydanı'nda düzenlenen gösteriye onlarca kişi katıldı.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de göstericiler, ABD'nin Gazze saldırılarını sürdüren İsrail'e destek vermeyi sonlandırmasını talep etti. İrlanda Filistin Dayanışma Derneğince Bernardo Meydanı'nda düzenlenen gösteriye onlarca kişi katıldı.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de göstericiler, ABD'nin Gazze saldırılarını sürdüren İsrail'e destek vermeyi sonlandırmasını talep etti. İrlanda Filistin Dayanışma Derneğince Bernardo Meydanı'nda düzenlenen gösteriye onlarca kişi katıldı.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de göstericiler, ABD'nin Gazze saldırılarını sürdüren İsrail'e destek vermeyi sonlandırmasını talep etti. İrlanda Filistin Dayanışma Derneğince Bernardo Meydanı'nda düzenlenen gösteriye onlarca kişi katıldı.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de göstericiler, ABD'nin Gazze saldırılarını sürdüren İsrail'e destek vermeyi sonlandırmasını talep etti. İrlanda Filistin Dayanışma Derneğince Bernardo Meydanı'nda düzenlenen gösteriye onlarca kişi katıldı.