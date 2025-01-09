Duda'dan Netanyahu'ya Auschwitz Töreni İçin Çağrı

Polonya Cumhurbaşkanı Duda'dan Netanyahu'ya Çağrı

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Auschwitz toplama kampının kurtuluşunun 80. yıl dönümü etkinliklerine katılabilmesi için hükümetten yardım talep etti. Duda, bu katılımın Gazze'deki savaş suçları nedeniyle tutuklanmadan mümkün olmasını istedi.

Hükümetten Yanıt Bekliyor

Polonya Cumhurbaşkanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, Cumhurbaşkanı Duda'nın bu talebini doğruladı. Açıklamada, Duda'nın hükümetten, Netanyahu'nun Auschwitz anma etkinliklerine katılımını sağlamasını istediği belirtilerek, "İsrail'den herhangi bir kişi ve yetkililer, eğer isterlerse, bu etkinliğe katılabilmelidir." ifadeleri kullanıldı.

UCM'ye Yükümlülükler

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Wladyslaw Bartoszewski, Duda'nın çağrısından önce yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun Polonya'ya gelmesi durumunda, ülkenin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) karşısındaki yükümlülükleri gereği tutuklanabileceğini ifade etti. UCM, 21 Kasım'da Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama emri çıkarmıştı.

Auschwitz ve Tarihsel Önemi

Auschwitz toplama kampı, 27 Ocak 1945'te Kızıl Ordu askerleri tarafından kurtarılmıştı. Bu kamp, yaklaşık 6 milyon insanın toplama kamplarında vahşice öldürüldüğü Yahudi soykırımı için simge niteliği taşımaktadır. Auschwitz'teki toplam ölüm sayısının yaklaşık 1,1 milyon olduğu tahmin edilmektedir.