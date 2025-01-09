Duda'dan Netanyahu'ya Auschwitz Töreni İçin Çağrı

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Netanyahu'nun Auschwitz anma etkinliklerine katılması için hükümete çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 16:01
Duda'dan Netanyahu'ya Auschwitz Töreni İçin Çağrı

Polonya Cumhurbaşkanı Duda'dan Netanyahu'ya Çağrı

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Auschwitz toplama kampının kurtuluşunun 80. yıl dönümü etkinliklerine katılabilmesi için hükümetten yardım talep etti. Duda, bu katılımın Gazze'deki savaş suçları nedeniyle tutuklanmadan mümkün olmasını istedi.

Hükümetten Yanıt Bekliyor

Polonya Cumhurbaşkanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, Cumhurbaşkanı Duda'nın bu talebini doğruladı. Açıklamada, Duda'nın hükümetten, Netanyahu'nun Auschwitz anma etkinliklerine katılımını sağlamasını istediği belirtilerek, "İsrail'den herhangi bir kişi ve yetkililer, eğer isterlerse, bu etkinliğe katılabilmelidir." ifadeleri kullanıldı.

UCM'ye Yükümlülükler

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Wladyslaw Bartoszewski, Duda'nın çağrısından önce yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun Polonya'ya gelmesi durumunda, ülkenin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) karşısındaki yükümlülükleri gereği tutuklanabileceğini ifade etti. UCM, 21 Kasım'da Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama emri çıkarmıştı.

Auschwitz ve Tarihsel Önemi

Auschwitz toplama kampı, 27 Ocak 1945'te Kızıl Ordu askerleri tarafından kurtarılmıştı. Bu kamp, yaklaşık 6 milyon insanın toplama kamplarında vahşice öldürüldüğü Yahudi soykırımı için simge niteliği taşımaktadır. Auschwitz'teki toplam ölüm sayısının yaklaşık 1,1 milyon olduğu tahmin edilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MHP'li Özdemir'den Ferdi Tayfur'un Vefatı Üzerine Açıklama
2
İslahiye Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
3
Adıyaman'da Kayıp Nuriye Parmaksız İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
4
Kartal'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı
5
Ankara'da Kaçak Tütün Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında
6
Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan Rekor Yolcu Sayısı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak