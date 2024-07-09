"Düğüm-1" Operasyonu ile 1748 vatandaşı mağdur eden 88 şüpheli gözaltına alındı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlar hakkında bilgi verdi. Mersin, Kahramanmaraş, Erzurum, Samsun, Nevşehir ve Balıkesir merkezli olarak düzenlenen "Düğüm-1" operasyonları, Hatay, Denizli, Adana, Siirt, Diyarbakır, Kayseri, Gaziantep, Şanlıurfa, Batman, İzmir, İstanbul, Muğla ve Manisa illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, çeşitli yöntemlerle 1748 vatandaşı dolandırarak mağdur eden 88 şüphelinin yakalandığını ifade eden Yerlikaya, "Kıymetli milletimizin bilmesini isterim ki, halkımızı dolandıranların peşindeyiz ve onlara asla fırsat tanımayacağız. Bu başarılı operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah onların ayağına taş değdirmesin. Milletimizin duaları her zaman yanlarında." şeklinde konuştu.