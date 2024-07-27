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Düğün Töreninde Silah Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

Adıyaman Besni'de düğün sırasında belindeki silahın ateş alması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 21:06
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 21:06
Düğün Töreninde Silah Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

Adıyaman'da Düğün Faciası

Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen bir düğün, silah kazasıyla sona erdi. Aktepe köyü'nde gerçekleşen törende, Reşo Gürsoy'un belindeki tabanca, henüz belirlenemeyen bir sebeple ateş aldı.

Olayın Gelişimi

Olay sırasında tabancadan çıkan mermiler, Gürsoy ile yanında bulunan Vakkas Eryalçın'a isabet etti. İki kişi ağır yaralı bir şekilde, sağlık ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların Durumu

Acil serviste tedavi altına alınan Gürsoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yarasının durumu ise henüz netleşmeyen Eryalçın'ın tedavisinin devam ettiği bildirildi.

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