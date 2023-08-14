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Düğünde ikram edilen tavuk pilav 40 kişiyi hastanelik etti!

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Düğünde ikram edilen tavuk pilav 40 kişiyi hastanelik etti!
Denizli'de düğünde misafirler için hazırlanan yemekten zehirlenen 40 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Bazı hastaların ayakta tedavi edildiği öğrenilirken, hayati tehlikelerinin de olmadığı bilgisi paylaşıldı

Denizli'nin Çivril ilçesinde gerçekleştirilen sünnet düğünde zehirlendikleri iddia edilen 40 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre; ilçeye bağlı İğdir Mahallesi'nde bulunan Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'nin acil servisine ishal, mide ağrısı ve baş dönmesi gibi şikayetlerle başvuran 40 kişinin gıda zehirlenmesi nedeniyle tedavi altına alındığı öğrenildi.

Düğünde ikram edilen tavuk pilav 40 kişiyi hastanelik etti

Hastaneye giden bazı hastaların ayakta tedavi edildiği ve hayati tehlikesi olmayan hastalar olduğu ortaya çıktı. Sağlık sorunu yaşayan vatandaşların dün gece aynı alanda düzenlenen bir düğünde ikram edilen tavuklu pilav yemeği yedikleri ortaya çıktı.

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