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Düğünlerde bir dönem sona eriyor: Bakanlık'tan flaş gram altın kararı

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Düğünlerde bir dönem sona eriyor: Bakanlık'tan flaş gram altın kararı
Artık yarım gram altın üretilemeyecek! İşte genelgeye ilişkin detaylar...

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye genelindeki rafinerilere yönelik önemli bir adım atarak, basılı altın üretim sınırlarında değişikliğe gidildiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yayımlanan genelgeye göre, rafineriler artık en az 1 gram altın üretebilecekler.

altın gram

'Bakanlık Tarafından Yayımlanan Yeni Genelge', kıymetli maden üretimiyle ilgili önemli detayları içeriyor. Yeni düzenlemeye göre, basılı kıymetli madenlerin üretiminde dikdörtgensel şeklin kullanılması şartı getirildi. Altın üretimi en az 1 gram, en fazla 100 gram olarak belirlenirken; gümüşlerin en az 50 gram, en fazla 500 gram; platin ve paladyumların ise en az 2,5 gram, en fazla 250 gram ağırlığında üretilebileceği açıklandı.

Daha önceki düzenlemelerde basılı altınların asgari üretim sınırı 0,5 gram olarak belirlenmişti. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni genelgesi, sektördeki altın üretiminin kalitesini ve standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor.

Bakanlık yetkilileri, genelgenin amacının, kıymetli madenlerin üretiminde daha sağlam ve güvenilir bir temelin oluşturulması olduğunu belirtti. Yeni düzenlemenin aynı zamanda sektöre rekabetçi bir ivme kazandırması ve üretim kalitesinin artırılması hedeflendiği ifade edildi.

Genelge, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanarak tüm sektör paydaşlarına duyuruldu. Sektör temsilcileri ve uzmanlar, bu adımın Türkiye'nin kıymetli madenler sektöründeki uluslararası konumunu güçlendireceğini ve ülke ekonomisine olumlu etkiler sağlayacağını vurguladı.

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