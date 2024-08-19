Düğününde Köpeğine Gelinlik Giydiren Öğretmen

Karabük'ün tarihi atmosferiyle ünlü Safranbolu ilçesinde, Fransızca öğretmeni Simay Acar, hayatının en önemli günlerinden birinde ilginç bir detayla dikkat çekti. Düğününde, iki yıl önce sahiplendiği sevimli köpeği Karamel'i de yanında götürdü.

Birlikte Nikahta

Simay Acar, Onurcan Öğüt ile hayatlarını birleştirirken, Karamel'e gelinlik giydirerek ona da bu özel günde yer verdi. Karamel, üzerindeki bağlamalı beyaz gelinlikle misafirlerin ilgi odağı oldu.

Düğün Anılarında Özel Bir Yer

Köpeği Karamel, nikah töreni boyunca gelin ile damadın yanından bir an olsun ayrılmadı, mekanın sıcak atmosferine de ayrı bir neşe kattı. Tören boyunca davetlilerin beğenisini toplayan Karamel, evlilik anısının unutulmaz bir parçası haline geldi.