Duhok'ta Nar Hasadı: Iraklı Çiftçiler Lezzetiyle Ünlü Ürünü Topluyor

Duhok'ta Nar Hasadı Başladı

Irak’ın Duhok kentindeki çiftçiler, sonbaharın gelmesiyle birlikte lezzetiyle ünlü narları hasat etmeye başladı. Duhok’un Amedi ilçesine bağlı Hroriş köyünde nar bahçesi sahibi Yusuf Menaf, bölgedeki ürünlerin tadının farklı olduğunu ifade etti.

Bölgenin Doğal Yapısı ve Tatlı Su

Menaf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Bölgemizin doğal yapısı ve tatlı su bolluğundan dolayı ürünlerimizin tadı farklıdır.” şeklinde konuştu. Amedi'deki bu meyeve yönelik hasadın sadece nardan ibaret olmadığını, bölgelerinin üzüm ve elma yetiştiriciliğiyle de meşhur olduğunu belirtti. Menaf, “Bu sene rekolte iyiydi.” diyerek umut verici bir sezon geçirdiklerini dile getirdi.

Narın Pazar Önemi

Nar bahçesi sahibi Muhammed Bervar ise, topladıkları narlardan kaliteli olanlarını Duhok’ta iç pazarda sattıkları bilgisini paylaştı. Bir başka çiftçi Manav Hacı, Amedi ilçesindeki Bervari bölgesinin narına olan yüksek talebe dikkat çekerek, “Bu sene narın kilosunu 600-700 Irak dinarına satıyoruz.” diye ekledi.

Yıllık Rekolte Verileri

Duhok Tarım Genel Müdürlüğü verilerine göre, Duhok’taki bahçelerden yıllık yaklaşık 3 bin 600 ton nar elde ediliyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Tarım Bakanlığı, bölgedeki iç üretimi desteklemek amacıyla ağustos ve aralık ayları arasında nar ithalatını yasaklamayı tercih ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.