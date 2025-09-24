Duhok’ta Üzüm Zenginliği: 125 Çeşitle Sofralar Tatlanıyor

Duhok’ta 125 çeşit üzümle bereket

HAYDAR ŞAHİN - Irak’ın kuzeyinde yer alan Duhok şehri, bölgenin üzüm, kuru üzüm, üzüm şerbeti ve pekmez merkezi olarak biliniyor. Şehrin 125 çeşit üzümü Iraklıların sofralarını lezzetlendiriyor.

Hasat başladı, üreticiler umutlu

Doski ve Mangeşka ilçelerinin en önemli gelir kaynağı sayılan üzümün hasadına başlayan çiftçiler, bir yıllık emeğin karşılığını almaya başladı. Kimi üreticiler toplam üretimleriyle öne çıkarken, kimileri özel üzüm türleriyle dikkat çekiyor. Bazı çiftçiler ise farklı üzüm türlerini aynı bahçede yetiştirerek hem lezzet çeşitliliğini artırıyor hem de fidan çeşitleme merkezi görevi görüyor.

Hüseyin Abdullah: Bir bahçede 17 tür

Mangeşka ilçesinin Dergıjniki köyünde çiftçilik yapan ve farklı üzüm türlerini aynı bahçede üretmesi ile tanınan Hüseyin Abdullah, ata mesleği saydığı işi 13 yaşında babasının yanında öğrenip 20 yıldır kendi bağlarıyla ilgilendiğini söyledi. Altı dönümlük bağına 17 çeşit üzüm diktiğini, her gün sulama, budama ve bakımlarını yaptığını aktardı.

Abdullah, köylerinin bulunduğu Doski bölgesinin üzüm yetiştiriciliği için uygun su, hava ve toprağa sahip olduğunu belirterek, bu yıl yaklaşık 6 ton hasılat beklediğini ifade etti. Resmi verilere göre kuraklığa rağmen Duhok’ta yaklaşık 60 bin ton üzüm yetiştiriliyor; Abdullah’ın amacı ise bağında miktardan çok çeşitliliğe önem vermek.

Bahçesindeki türler hakkında bilgi veren Abdullah, "Bu bağımızda 17 çeşit üzümümüz var. Bunların en önemlileri Hilvani, miranı, taifi, kemali, fransi, reşmiri, süleymani, almani ve yakut isimli türlerdir." diye konuştu.

Kuru üzüm ve şerbet üretimi

Sofralık üzümlerin kolay satıldığını söyleyen Abdullah, ayrıca kuru üzüm, üzüm şerbeti ve pekmez üretimi yaptıklarını belirtti. Kuru üzüme talebin çok yüksek olduğunu vurgulayarak, "Talep çok yüksek. Üzümlerimizi kurutmak için ayrı bir çaba gösteriyoruz. 5 kilo üzümden 1 kilo kuru üzüm elde ediyoruz." dedi. Ayrıca kara üzümden doğal ve katkısız meyve suyu üretimi yaptıklarını aktardı.

İçecek yapımı için fransi türüne ilginin fazla olduğunu, kuru üzüm içinse ince uzun yapısıyla dikkat çeken yakut çeşidinin aranan bir tür olduğunu söyledi. Abdullah, "Yakut cinsi üzüm çok pahalı. Festivalde kilosunu 20 dinara (yaklaşık 600 TL) sattım. Kalmadı da. Talebi sınırsız. Şimdi de talep var ama kalmadı elimizde. Yakut çok güzel üzüm ama ürünü az oluyor." şeklinde konuştu.

Geçen yıl dolu nedeniyle ürün elde edemediklerini belirten Abdullah, bölgesel yönetime çağrıda bulunarak yerli üretimin desteklenmesini istedi.

Deneyimli üretici: Teknolojiyle verim artıyor

Duhoklu bir başka üzüm üreticisi Abdurrahman Süleyman ise 50 yılı aşkın süredir üzüm bağlarıyla uğraşıyor. Çocukluğunda babasıyla çalışarak öğrendiği mesleğini sürdüren Süleyman, bölgenin en başarılı çiftçilerinden biri olarak gösteriliyor.

Süleyman bağına teknolojik bir sulama ağı kurmuş, gelişmeleri takip ederek yılda 30 tondan fazla üzüm üretiyor. Yerli üzümlerin bölgenin iklimine uyum sağladığı için özel bir tada sahip olduğunu vurguladı.

Sonuç: Duhok’ta hem çeşit zenginliği hem de üretim kapasitesi bölge halkının sofralarını ve üretim gelirlerini olumlu etkiliyor; üreticiler destek taleplerini sürdürüyor.

