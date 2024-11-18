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Duhok'taki Irak'ın En Büyük Balık Tesisinde Yılda 1000 Ton Balık Üretiliyor

Duhok, Irak'ın en büyük balık üretim tesisi ile yıllık 1000 ton balık etine ulaşırken, 500 kişiye istihdam sağlıyor.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 11:20
Duhok'taki Irak'ın En Büyük Balık Tesisinde Yılda 1000 Ton Balık Üretiliyor

Duhok'taki En Büyük Balık Üretim Tesisi

Irak'ın Duhok kentinde bulunan ülkenin en büyük balık üretim tesisi, yılda yaklaşık 1000 ton balık eti üreterek pazarda önemli bir yer tutmaktadır. Tesis, Duhok Balık Üretimi Projesi kapsamında Musul Barajı çevresinde kafes balıkçılığı ve yapay havuzlar kullanarak balık üretimi yapmaktadır. Yaklaşık 500 kişiye istihdam fırsatı sunan bu tesis, Duhok Tarım Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte yıllık 4 bin ton balığa ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.

Proje Hedefleri ve Genişleme Planları

Duhok Balık Üretimi Proje Müdürü Şükrü Ömer, projeyi Irak ve IKBY'deki en büyük balık üretim projesi olarak tanımlamaktadır. Ömer, "Proje; balık üretimi, kontrol, havuz ve ağ olmak üzere dört kısımdan oluşuyor. Duhok'ta talebi karşılamak amacıyla projeyi her mevsimde genişletmeyi hedefliyoruz," dedi. Bu yıl 1000 ton balık elde ettiklerini ifade eden Ömer, her yıl bu miktarı artırmayı planladıklarını ve projeye 1 milyon 500 bin balık daha dahil ettiklerini kaydetti.

Yerli Balık Tüketiminde Artış

Duhok Hayvancılık Müdürü Redir Sıddık, bu projenin bölge ekonomisi açısından büyük bir adım olduğunu vurgulayarak, Duhok ve diğer IKBY illerinin balık pazarına olumlu katkı sağladığını belirtti. Kentteki bir balık restoranında çalışan Derda Fazıl Muhammed, bölge halkının daha çok nehir balıklarını tercih ettiğini ifade etti. "Kaynakları temiz olan suların balıklarını tercih ediyorlar. Dışarıdan getirilen balıklara ilgi az," diyen Muhammed, talep doğrultusunda yerel üretimi artırarak halkın ihtiyaçlarına karşılık verdiklerini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Irak'ın Duhok kentinde yer alan ülkenin en büyük balık üretim tesisinde yaklaşık 500 kişi istihdam...

Irak'ın Duhok kentinde yer alan ülkenin en büyük balık üretim tesisinde yaklaşık 500 kişi istihdam edilirken yıllık 1000 ton balık eti üretilen tesis pazarda önemli bir yer tutuyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Tarım Bakanlığının verilerine göre, IKBY'de 332 balık üretim havuzu bulunuyor ve yıllık 3 bin 500 tondan fazla balık üretiliyor. Irak'ın en büyük balık üretim tesisi Duhok Balık Üretim Projesi kapsamında, kentin Musul Barajı çevresinde kafes balıkçılığı ve yapay havuzlarda balık üretimi gerçekleştiriliyor.

Irak'ın Duhok kentinde yer alan ülkenin en büyük balık üretim tesisinde yaklaşık 500 kişi istihdam...

Irak'ın Duhok kentinde yer alan ülkenin en büyük balık üretim tesisinde yaklaşık 500 kişi istihdam edilirken yıllık 1000 ton balık eti üretilen tesis pazarda önemli bir yer tutuyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Tarım Bakanlığının verilerine göre, IKBY'de 332 balık üretim havuzu bulunuyor ve yıllık 3 bin 500 tondan fazla balık üretiliyor. Irak'ın en büyük balık üretim tesisi Duhok Balık Üretim Projesi kapsamında, kentin Musul Barajı çevresinde kafes balıkçılığı ve yapay havuzlarda balık üretimi gerçekleştiriliyor.

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