Duma'da 20 Kişilik Toplu Mezar: Tel alsawan'da Ceset Kalıntıları

Şam kırsalındaki Duma'ya bağlı Tel alsawan köyünde yürütülen kazılarda, kadın ve çocuklara ait 20 ceset kalıntısı bulunan toplu mezar tespit edildi.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 18:57
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 18:57
Olayın Detayları

Şam kırsalının Duma bölgesine bağlı Tel alsawan köyünde yürütülen kazı çalışmalarında, 20 kişiye ait ceset kalıntısı içeren bir toplu mezar ortaya çıkarıldı.

İlk bulgular, kalıntıların arasında kadın ve çocuklara ait parçalar bulunduğunu gösteriyor. Çalışmalar bölgedeki arama ve kurtarma ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Suriye'nin resmi devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, ekiplerin çalışmaları sonucu söz konusu kalıntıların çıkarıldığı belirtildi.

Haberde ayrıca, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından ülke genelinde yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında benzer toplu mezarların ortaya çıkmaya devam ettiği vurgulandı.

Suriye'nin başkenti Şam'ın Duma bölgesinde, 20 kişiye ait ceset kalıntılarının bulunduğu toplu mezar tespit edildi. Şam kırsalındaki Duma'nın doğusunda Tel alsawan köyünde yürütülen kazı çalışmalarında kadın ve çocuklara ait ceset kalıntıları bulundu.

