Duma'da 20 Kişilik Toplu Mezar: Tel alsawan'da Ceset Kalıntıları

Olayın Detayları

Şam kırsalının Duma bölgesine bağlı Tel alsawan köyünde yürütülen kazı çalışmalarında, 20 kişiye ait ceset kalıntısı içeren bir toplu mezar ortaya çıkarıldı.

İlk bulgular, kalıntıların arasında kadın ve çocuklara ait parçalar bulunduğunu gösteriyor. Çalışmalar bölgedeki arama ve kurtarma ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Suriye'nin resmi devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, ekiplerin çalışmaları sonucu söz konusu kalıntıların çıkarıldığı belirtildi.

Haberde ayrıca, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından ülke genelinde yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında benzer toplu mezarların ortaya çıkmaya devam ettiği vurgulandı.

Suriye'nin başkenti Şam'ın Duma bölgesinde, 20 kişiye ait ceset kalıntılarının bulunduğu toplu mezar tespit edildi. Şam kırsalındaki Duma'nın doğusunda Tel alsawan köyünde yürütülen kazı çalışmalarında kadın ve çocuklara ait ceset kalıntıları bulundu.