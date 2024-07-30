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Dumlubaba Yaylası'nda Zorlu Göçer Yaşamı

Erzurum'un Dumlubaba Yaylası'ndaki göçerlerin yaşamı, zorlu hava koşulları ve sağlık taramalarıyla şekilleniyor.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 11:30
Dumlubaba Yaylası'nda Zorlu Göçer Yaşamı

Dumlubaba Yaylası'nda Zorlu Hayat Koşulları

Erzurum'un 2 bin 600 rakımındaki Dumlubaba Yaylası, göçerlerin gündelik yaşamında zorluklara sahne oluyor. Farklı şehirlerden gelen göçer aileleri, yaz aylarında geniş meralarda binlerce hayvanını otlatmak için çadırlarda konaklıyor.

Bol Yağışlar, Zorlu Günler

Bu yıl zirvede hayvanlarını otlatan göçerler, özellikle artan yağışlar nedeniyle zor günler geçiriyor. Yüksek rakımda bulunan çadırlarda konaklayan ailelerin çocukları, hem ailelerine yardımcı oluyor hem de yaylada bulunan kreş çadırında çeşitli etkinlikler düzenleyerek vakit geçiriyor.Göçerler, günlük hayvan sağımı yapıyor.

Hergün iki defa sağım işlemi gerçekleştiren göçerler, otta bulunan zenginlikle hayvancılığın devamlılığını sağlıyor. Yakutiye Belediyesi'nin desteğiyle Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, yaylada yaşayan yaklaşık 400 göçere sağlık taraması gerçekleştirdi. Bu kontrol kapsamında kadınlara ve çocuklara yönelik çeşitli sağlık hizmetleri sunuldu.

Göçerlerin Hayat Mücadelesi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden gelen Halil İbrahim Bozkoyun, yaşamlarının zorluklarını ifade ederek, “Yağmurlar, günlük hayatımızı adeta çileye dönüştürüyor. Dumlubaba Yaylası hayvanlar için mükemmel bir yer. Otu, suyu ve serinliği açısından ideal.” dedi.

Boskoyun, haziran ayında başladıkları göç sürecinin sonunda ekmek parası kazanmak için tüm zorluklara katlandıklarını belirtti. “Her şeyi geride bırakıp geliyoruz. Aile özlemi duyuyoruz ama işimizi yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Erzurum'un 2 bin 600 rakımındaki Dumlubaba Yaylası'nda konaklayan göçerlerin günlük yaşamı zorlu...

Erzurum'un 2 bin 600 rakımındaki Dumlubaba Yaylası'nda konaklayan göçerlerin günlük yaşamı zorlu geçiyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelip yaylada kurdukları çadırlarda konaklayan göçerler, yaz aylarında geniş meralarda binlerce hayvanını otlatıyor.

Erzurum'un 2 bin 600 rakımındaki Dumlubaba Yaylası'nda konaklayan göçerlerin günlük yaşamı zorlu...

Erzurum'un 2 bin 600 rakımındaki Dumlubaba Yaylası'nda konaklayan göçerlerin günlük yaşamı zorlu geçiyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelip yaylada kurdukları çadırlarda konaklayan göçerler, yaz aylarında geniş meralarda binlerce hayvanını otlatıyor.

Erzurum'un 2 bin 600 rakımındaki Dumlubaba Yaylası'nda konaklayan göçerlerin günlük yaşamı zorlu...

Erzurum'un 2 bin 600 rakımındaki Dumlubaba Yaylası'nda konaklayan göçerlerin günlük yaşamı zorlu geçiyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelip yaylada kurdukları çadırlarda konaklayan göçerler, yaz aylarında geniş meralarda binlerce hayvanını otlatıyor.

Erzurum'un 2 bin 600 rakımındaki Dumlubaba Yaylası'nda konaklayan göçerlerin günlük yaşamı zorlu...

Erzurum'un 2 bin 600 rakımındaki Dumlubaba Yaylası'nda konaklayan göçerlerin günlük yaşamı zorlu geçiyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelip yaylada kurdukları çadırlarda konaklayan göçerler, yaz aylarında geniş meralarda binlerce hayvanını otlatıyor.

Erzurum'un 2 bin 600 rakımındaki Dumlubaba Yaylası'nda konaklayan göçerlerin günlük yaşamı zorlu...

Erzurum'un 2 bin 600 rakımındaki Dumlubaba Yaylası'nda konaklayan göçerlerin günlük yaşamı zorlu geçiyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelip yaylada kurdukları çadırlarda konaklayan göçerler, yaz aylarında geniş meralarda binlerce hayvanını otlatıyor.

Erzurum'un 2 bin 600 rakımındaki Dumlubaba Yaylası'nda konaklayan göçerlerin günlük yaşamı zorlu...

Erzurum'un 2 bin 600 rakımındaki Dumlubaba Yaylası'nda konaklayan göçerlerin günlük yaşamı zorlu geçiyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelip yaylada kurdukları çadırlarda konaklayan göçerler, yaz aylarında geniş meralarda binlerce hayvanını otlatıyor.

Erzurum'un 2 bin 600 rakımındaki Dumlubaba Yaylası'nda konaklayan göçerlerin günlük yaşamı zorlu...

Erzurum'un 2 bin 600 rakımındaki Dumlubaba Yaylası'nda konaklayan göçerlerin günlük yaşamı zorlu geçiyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelip yaylada kurdukları çadırlarda konaklayan göçerler, yaz aylarında geniş meralarda binlerce hayvanını otlatıyor.

Erzurum'un 2 bin 600 rakımındaki Dumlubaba Yaylası'nda konaklayan göçerlerin günlük yaşamı zorlu...

Erzurum'un 2 bin 600 rakımındaki Dumlubaba Yaylası'nda konaklayan göçerlerin günlük yaşamı zorlu geçiyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelip yaylada kurdukları çadırlarda konaklayan göçerler, yaz aylarında geniş meralarda binlerce hayvanını otlatıyor.

Erzurum'un 2 bin 600 rakımındaki Dumlubaba Yaylası'nda konaklayan göçerlerin günlük yaşamı zorlu...

Erzurum'un 2 bin 600 rakımındaki Dumlubaba Yaylası'nda konaklayan göçerlerin günlük yaşamı zorlu geçiyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelip yaylada kurdukları çadırlarda konaklayan göçerler, yaz aylarında geniş meralarda binlerce hayvanını otlatıyor.

Erzurum'un 2 bin 600 rakımındaki Dumlubaba Yaylası'nda konaklayan göçerlerin günlük yaşamı zorlu...

Erzurum'un 2 bin 600 rakımındaki Dumlubaba Yaylası'nda konaklayan göçerlerin günlük yaşamı zorlu geçiyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelip yaylada kurdukları çadırlarda konaklayan göçerler, yaz aylarında geniş meralarda binlerce hayvanını otlatıyor.

Erzurum'un 2 bin 600 rakımındaki Dumlubaba Yaylası'nda konaklayan göçerlerin günlük yaşamı zorlu...

Erzurum'un 2 bin 600 rakımındaki Dumlubaba Yaylası'nda konaklayan göçerlerin günlük yaşamı zorlu geçiyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelip yaylada kurdukları çadırlarda konaklayan göçerler, yaz aylarında geniş meralarda binlerce hayvanını otlatıyor.

Erzurum'un 2 bin 600 rakımındaki Dumlubaba Yaylası'nda konaklayan göçerlerin günlük yaşamı zorlu...

Erzurum'un 2 bin 600 rakımındaki Dumlubaba Yaylası'nda konaklayan göçerlerin günlük yaşamı zorlu geçiyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelip yaylada kurdukları çadırlarda konaklayan göçerler, yaz aylarında geniş meralarda binlerce hayvanını otlatıyor.

Erzurum'un 2 bin 600 rakımındaki Dumlubaba Yaylası'nda konaklayan göçerlerin günlük yaşamı zorlu...

Erzurum'un 2 bin 600 rakımındaki Dumlubaba Yaylası'nda konaklayan göçerlerin günlük yaşamı zorlu geçiyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelip yaylada kurdukları çadırlarda konaklayan göçerler, yaz aylarında geniş meralarda binlerce hayvanını otlatıyor.

Erzurum'un 2 bin 600 rakımındaki Dumlubaba Yaylası'nda konaklayan göçerlerin günlük yaşamı zorlu...

Erzurum'un 2 bin 600 rakımındaki Dumlubaba Yaylası'nda konaklayan göçerlerin günlük yaşamı zorlu geçiyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelip yaylada kurdukları çadırlarda konaklayan göçerler, yaz aylarında geniş meralarda binlerce hayvanını otlatıyor.

Erzurum'un 2 bin 600 rakımındaki Dumlubaba Yaylası'nda konaklayan göçerlerin günlük yaşamı zorlu...

Erzurum'un 2 bin 600 rakımındaki Dumlubaba Yaylası'nda konaklayan göçerlerin günlük yaşamı zorlu geçiyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelip yaylada kurdukları çadırlarda konaklayan göçerler, yaz aylarında geniş meralarda binlerce hayvanını otlatıyor.

Erzurum'un 2 bin 600 rakımındaki Dumlubaba Yaylası'nda konaklayan göçerlerin günlük yaşamı zorlu...

Erzurum'un 2 bin 600 rakımındaki Dumlubaba Yaylası'nda konaklayan göçerlerin günlük yaşamı zorlu geçiyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelip yaylada kurdukları çadırlarda konaklayan göçerler, yaz aylarında geniş meralarda binlerce hayvanını otlatıyor.

Erzurum'un 2 bin 600 rakımındaki Dumlubaba Yaylası'nda konaklayan göçerlerin günlük yaşamı zorlu...

Erzurum'un 2 bin 600 rakımındaki Dumlubaba Yaylası'nda konaklayan göçerlerin günlük yaşamı zorlu geçiyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelip yaylada kurdukları çadırlarda konaklayan göçerler, yaz aylarında geniş meralarda binlerce hayvanını otlatıyor.

Erzurum'un 2 bin 600 rakımındaki Dumlubaba Yaylası'nda konaklayan göçerlerin günlük yaşamı zorlu...

Erzurum'un 2 bin 600 rakımındaki Dumlubaba Yaylası'nda konaklayan göçerlerin günlük yaşamı zorlu geçiyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelip yaylada kurdukları çadırlarda konaklayan göçerler, yaz aylarında geniş meralarda binlerce hayvanını otlatıyor.

Erzurum'un 2 bin 600 rakımındaki Dumlubaba Yaylası'nda konaklayan göçerlerin günlük yaşamı zorlu...

Erzurum'un 2 bin 600 rakımındaki Dumlubaba Yaylası'nda konaklayan göçerlerin günlük yaşamı zorlu geçiyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelip yaylada kurdukları çadırlarda konaklayan göçerler, yaz aylarında geniş meralarda binlerce hayvanını otlatıyor.

Erzurum'un 2 bin 600 rakımındaki Dumlubaba Yaylası'nda konaklayan göçerlerin günlük yaşamı zorlu...

Erzurum'un 2 bin 600 rakımındaki Dumlubaba Yaylası'nda konaklayan göçerlerin günlük yaşamı zorlu geçiyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelip yaylada kurdukları çadırlarda konaklayan göçerler, yaz aylarında geniş meralarda binlerce hayvanını otlatıyor.

Erzurum'un 2 bin 600 rakımındaki Dumlubaba Yaylası'nda konaklayan göçerlerin günlük yaşamı zorlu...

Erzurum'un 2 bin 600 rakımındaki Dumlubaba Yaylası'nda konaklayan göçerlerin günlük yaşamı zorlu geçiyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelip yaylada kurdukları çadırlarda konaklayan göçerler, yaz aylarında geniş meralarda binlerce hayvanını otlatıyor.

Erzurum'un 2 bin 600 rakımındaki Dumlubaba Yaylası'nda konaklayan göçerlerin günlük yaşamı zorlu...

Erzurum'un 2 bin 600 rakımındaki Dumlubaba Yaylası'nda konaklayan göçerlerin günlük yaşamı zorlu geçiyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelip yaylada kurdukları çadırlarda konaklayan göçerler, yaz aylarında geniş meralarda binlerce hayvanını otlatıyor.

Erzurum'un 2 bin 600 rakımındaki Dumlubaba Yaylası'nda konaklayan göçerlerin günlük yaşamı zorlu...

Erzurum'un 2 bin 600 rakımındaki Dumlubaba Yaylası'nda konaklayan göçerlerin günlük yaşamı zorlu geçiyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelip yaylada kurdukları çadırlarda konaklayan göçerler, yaz aylarında geniş meralarda binlerce hayvanını otlatıyor.

Erzurum'un 2 bin 600 rakımındaki Dumlubaba Yaylası'nda konaklayan göçerlerin günlük yaşamı zorlu...

Erzurum'un 2 bin 600 rakımındaki Dumlubaba Yaylası'nda konaklayan göçerlerin günlük yaşamı zorlu geçiyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelip yaylada kurdukları çadırlarda konaklayan göçerler, yaz aylarında geniş meralarda binlerce hayvanını otlatıyor.

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