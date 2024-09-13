Dünya Bankası Karadeniz İçin 6,39 Milyon Dolarlık Hibe Onayladı

Dünya Bankası'ndan Karadeniz İçin Hibe Desteği

Dünya Bankası, Karadeniz'in kirlilik sorununa çözüm bulmak üzere 6,39 milyon dolarlık bir hibe sağlamaya karar verdi. Bu hibe, Gürcistan, Moldova, Türkiye ve Ukrayna'daki hükümetlerin ve özel sektör temsilcilerinin, Karadeniz'deki kirliliği azaltma çabalarını destekleyecek.

Projenin Amacı ve Kapsamı

Karadeniz, son yıllarda Avrupa'nın en kirli su kütlelerinden biri haline geldi. Tarımsal faaliyetler, kimyasal atıklar ve istilacı türler gibi sorunlar, deniz ekosistemini tehdit ediyor. Dünya Bankası, bu kapsamda "Karadeniz'in Mavileştirilmesi" projesi için yer alan tüketici kuruluş olan Birleşmiş Milletler Proje Hizmetleri Ofisi aracılığıyla hibenin kullanılmasını onayladı. Projenin Temel Hedefleri:

Karadeniz'deki ötrofikasyon sorununu çözmek.

Ülkelerin su yönetimini ve kirlilik düzenlemelerini gözden geçirmek.

Kirlilik önleme ve azaltma yöntemlerini geliştirmek.

Uluslararası işbirliği ve bilgi paylaşımı sağlamak.

BBSEA Programı ve Bölgesel Diyalog

Bu proje, BBSEA Programı'nın bir parçası olarak Karadeniz'in sürdürülebilir yönetimine katkıda bulunacak. Program, ayrıca deniz kirliliğine karşı alınacak önlemlerin iklim değişikliği ile entegre edilmesine yönelik ulusal diyalogu geliştirmeyi hedefliyor.

Dünya Bankası'nın Açıklamaları

Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Strateji ve Operasyonlar Direktörü Carolina Sanchez-Paramo, projeyle ilgili olarak, "Kirlilik, iklim değişikliği ve topluluklarımız üzerindeki etkilerini derinleştiriyor. Bu proje, ülkelerin Çevresel sorunları çözme konusunda hazırlıklarını artıracaktır" açıklamasında bulundu.